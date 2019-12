Grève à la SNCF : prévisions de trafic en PACA pour le week-end des 7 et 8 décembre

PACA, France

Après le "succès" de la grève du jeudi 5 décembre, les principaux syndicats représentatifs du personnel ont reconduit le mouvement. Près d'un tiers des cheminots était en grève vendredi, soit 87,2% des conducteurs selon la direction. Et la mobilisation devrait se poursuit ce week-end. Le trafic s'annonce donc de nouveau très perturbé les 7 et 8 décembre en région PACA, et jusqu'à lundi au moins. "D'après les premières remontées du terrain, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que la journée de lundi sera toujours très difficile", a indiqué vendredi un porte-parole de la SNCF.

Les prévisions de trafic en PACA pour samedi et dimanche

TER : trafic très perturbé

Marseille - Avignon : aucun train

: aucun train Marseille - Aubagne - Toulon : 6 trains

: 6 trains Cannes - Nice : 10 trains

: 10 trains Nice - Vintimille : 12 trains

: 12 trains Marseille - Nice : 2 trains

: 2 trains Marseille - Montpellier : aucun train

: aucun train Marseille - Aix : desserte uniquement par autocar

: desserte uniquement par autocar Marseille - Lyon : aucun train

: aucun train Marseille - Miramas via Martigues : aucun train

: aucun train Marseille - Briançon : desserte uniquement par autocar

: desserte uniquement par autocar Grenoble Gap : desserte uniquement par autocar

: desserte uniquement par autocar Valence - Gap - Briançon : desserte uniquement par autocar

: desserte uniquement par autocar Les Arcs - Cannes : desserte uniquement par autocar

: desserte uniquement par autocar Nice - Breil - Tende : desserte uniquement par autocar

- Tende : desserte uniquement par autocar Cannes - Grasse : desserte uniquement par autocar

TGV Sud Est : trafic très perturbé

TGV Paris - Marseille - Toulon : 2 allers-retours

: 2 allers-retours TGV Marseille - Lyon : 2 allers-retours

: 2 allers-retours Ouigo Paris -Marseille : 1 aller-retour

: 1 aller-retour Ouigo Lyon Marseille : 1 aller-retour

Intercités : trafic très perturbé

Trains de nuit Paris – Briançon : aucune circulation dans les nuits du 6 au 7 décembre

: aucune circulation dans les nuits du 6 au 7 décembre Bordeaux – Marseille : aucune circulation

Est-ce que mon train circule ?

TER : le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30.

: le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30. TGV et Intercités : vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation.

: vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation. Ouigo : enfin, consultez le site OUIGO.com pour savoir si votre train est maintenu. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h.

La circulation des trains est perturbée sur l'ensemble des lignes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vérifiez les horaires chaque jour à 17h pour les trains et/ou les autocars du lendemain.

Échanges, remboursements et covoiturages

Pour les échanges et remboursements.

Pour vos covoiturages pendant la durée des perturbations avec IDVroom.

Les voyageurs possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo, Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables. L’échange et/ou le remboursement peuvent s’effectuer en gares, en boutiques, aux bornes libreservice, dans les agences de voyage, sur le site et l’appli OUI.sncf.

