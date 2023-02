Grève du 7 février : quelles perturbations attendues en Bretagne ?

Une vingtaine de manifestations sont prévues mardi 7 février en Bretagne pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des défilés sont attendus dans les principales villes bretonnes comme Rennes, Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes, Lorient et Saint-Malo. Les opposants manifesteront aussi dans les petites villes comme Quimperlé, Morlaix, Pontivy, Lannion, Dinan, Redon, Vitré et Fougères. De nombreux appels à la grève ont été lancés, surtout dans le secteur public.

ⓘ Publicité

Trafic moins perturbé à la SNCF

À la SNCF, 4 TGV sur 10 circuleront en Bretagne dans la journée de mardi, 3 TER sur 10 seulement, c'est un peu plus de trains que lors de la dernière journée de manifestation le 31 janvier. Les premières perturbations sont annoncées dès ce lundi soir 6 février à 19h.

Moins de bus et pas de trams

À Brest, selon la direction de Bibus, le service ne sera pas assuré sur le tramway et les principales lignes de bus 1-2-3-4-5-6-10. Le téléphérique fonctionnera, mais seulement entre 8h30 et 18h (au lieu de 7h30-0h30).

À Quimper, il n'y aura pas de service sur la ligne QUB City entre 9h et 14h25. Quelques perturbations sont prévues à la mi-journée sur les lignes A, C2, 3 et 9. Des ralentissements aussi à prévoir en centre-ville de 10h à 14h30 en raison de la manifestation.

À Saint-Malo, les lignes 7 et 8 ne circuleront pas, deux départs sur 5 sur la ligne 1, 1 départ sur 4 sur la ligne 2 et 1 départ sur 3 sur les lignes 3, 4 et 6.

Sur le réseau STAR de Rennes métropole, il faut s'attendre à de fortes perturbations en centre-ville, sur les lignes C1 à C6 +les lignes 11 et 63 lors du passage de la manifestation de 10h30 à 15h30. En revanche, le trafic sera normal sur les lignes A et B du métro.

À Saint-Brieuc, sur le réseau TUB, plusieurs lignes seront impactées A, C D, E, 30, 50 et 70, la NCV ne circulera pas.

Situation dans les établissements scolaires

La journée de grève concerne aussi les enseignants et le personnel municipal des écoles publiques. À Saint-Brieuc, la ville annonce qu'il n'y aura pas d'accueil périscolaire sur l'ensemble de la journée à Balzac-maternelle, la Vallée- élémentaire, Berthelot maternelle et élémentaire et Diwan. À Quimper**,** 24 cantines seront fermées, à Saint-Malo pas d'accueil périscolaire à la journée à la Découverte maternelle et élémentaire. Dans ces communes, un service minimum d’accueil est mis en place dans les écoles où plus de 25 % des enseignants sont grévistes, en maternelle et élémentaire, pour les enfants préalablement inscrits. Exemple à Quimper, le service minimum d’accueil concerne huit écoles.

Dans les écoles, collèges et lycées, des cours seront annulés en raison d'appels à la grève lancés par les syndicats d'enseignants.