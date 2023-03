Grève du 7 mars : blocage routier en cours à Miramas, des dizaines camions mobilisés selon les syndicats

Les chauffeurs routiers comptent bien se faire entendre ce mardi. Pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que les syndicats veulent mettre le pays à l'arrêt, les routiers rejoignent le mouvement de grève. Dans plusieurs villes de France, la journée s'annonce perturbée sur les routes. Les syndicats appellent à bloquer les camions et à organiser des barrages filtrants partout dans le pays. C'est notamment le cas sur trois sites en Provence.

Des opérations escargots sur trois zones

En France, les routiers grévistes seront présents ce mardi sur les ronds-points ou aux portes des grands centres logistiques pour empêcher la circulation des poids-lourds. En Provence, trois sites sont visés par des opérations de blocage ou des opérations escargots :

Le centre logistique Clésud à Miramas.

La plateforme logistique de Saint-Martin de Crau.

La plateforme logistique de Vitrolles, à L'Anjoly.

Des camions bloquent le centre Clésud

Le blocage du site Clésud à Miramas a commencé aux alentours de 5h30 ce mardi matin. Sur place, les syndicats assurent être "très nombreux" et que les services de police sont présents. Les camions sont installés sur le rond-point, ce qui perturbe la circulation, même si "les voitures passent", indique Aurélie Lapertot, syndiquée CFDT et présente sur place. "Nous les informons de ce pourquoi nous nous mobilisons. Et nous allons être de plus en plus nombreux." Ils seraient pour l'instant plusieurs dizaines**,** selon elle. Il s'agirait cependant d'un barrage filtrant, selon Mustafa Zouphir, syndiqué à la CFDT.

Les camions bloquent le centre logistique Clésud à Miramas - Aurélie Lapertot

Le blocage du site de Miramas sera levé en fin de matinée, avant de rejoindre la manifestation à Marseille. Une opération similaire a lieu également ce mardi matin au niveau de la plateforme logistique de Saint-Martin de Crau, dans la zone industrielle du Bois-de-Leuze.

Ainsi, le chargement et le déchargement des camions seront impossibles sur de nombreux sites français : "C'est une mise à l'arrêt des camions, assure Christophe Denizot, secrétaire général de Sud Solidaires transports. Nous allons jouer sur l'économie en bloquant le système de fret qui est assuré par les transporteurs routiers." Les voitures pourront cependant rouler "sans trop de soucis".

Les syndicats du secteur ont annoncé une grève reconductible. Il serait même question de bloquer l'accès à l'aéroport de Marignane ce mardi avant de rejoindre le cortège des manifestants à Marseille. Le cortège est prévu à 10h30 du Vieux-Port.