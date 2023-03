Grève du 7 mars contre la réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre en Limousin ?

Le jour J est arrivé pour les syndicats et les opposants à la réforme des retraites du gouvernement. Ce mardi 7 mars, le mot d'ordre des syndicats est "mettre la France à l'arrêt" . Cela concerne les secteurs des transports, de l'énergie, de l'éducation...etc... A quoi faut-il s'attendre ? On fait le point.

Dans les transports, un mardi noir annoncé

C'est évidemment dans les transports que la grève se fera d'abord ressentir. Selon les prévisions de circulation publiées hier par la SNCF , il y aura 1 seul aller-retour entre Paris-Brive sur la ligne POLT. En moyenne, 1 TER sur 5 sera en circulation en région. Si le détail des plans de transport sera connu en fin de journée, les clients sont invités d'ores et déjà à se renseigner sur l'appli SNCF et sur le site TER Nouvelle Aquitaine .

Sur la route, l'intersyndicale en Creuse annonce une nouvelle "Opération 145" . Les manifestants sont invités à partir soit d'Aubusson, de Bourganeuf ou de La Souterraine à 9h30 ce mardi et à partir de 9h45 de Gouzon pour rejoindre Guéret, où une convergence aura lieu vers 11 heures. De même, en Haute-Vienne, les salariés de F2J Stanping de Bessines feront une opération escargot entre leur uinsie et la crosière. Leur façon de aprticiper au blocage de 'léconomie explique le délégué CGT bruno Grimaux.

Idem en Corrèze, où des rassemblements filtrants seront prévus dès 7h30 le matin sur trois ronds-points stratégiques de Brive, Tulle et Ussel. A Tulle, ce sera au niveau du rond point de Souilhac, à Brive, au rond-point de Carrefour, et à Ussel, au niveau du giratoire de l'Empereur. Il s'agit "symboliquement, bloquer l'accès aux centres commerciaux, même s'il y aura des levées pour permettre aux citoyens" d'aller faire leurs courses indiquait Gilles Tardieu, de la CGT Corrèze.

Quant aux transports en communs, ils seront, là aussi, fortement perturbés. A Limoges, des salariés de la STCLM se sont déclarés grévistes pour ce mardi. Ainsi, un service minimum sera assuré sur les lignes 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 10, où certaines liaisons ne seront donc pas assurées. La STCLM prévient : mieux vaudra consulter le site internet avant d'entreprendre un voyage.

Dans l'éducation, la grève prévoit d'être bien suivie

Autre secteur touché par la grève : l'éducation. Selon les syndicats, il y aura notamment près de 75 % de grévistes dans les écoles de Haute-Vienne par exemple. De nombreuses écoles du coup seront fermées. A Tulle, en Corrèze, ce sera 5 sur 6, et des écoles qui n'avaient pas fermées jusque là le seront comme à Corrèze. Du côté des collèges et lycées, d'ores et déjà Arsonval à Brive ou l'internat de Raoul Dautry à Limoges sont annoncés fermés.

Le secteur de l'énergie a déjà commencé

Pour certains secteurs, la grève a déjà commencé, à l'image du secteur de l'énergie. C'est le cas de cette action d'agents EDF en Corrèze. Depuis vendredi soir et l'examen de l'article sur la suppression des régimes spéciaux au Sénat , ils réduisent la production d'électricité. "En Corrèze, il y a eu des baisses de production qui représentent 300 mégawatts vendredi soir et dimanche soir" expliquait ce lundi matin sur France Bleu Limousin Armelle Thomas, secrétaire générale de la CGT Energie en Corrèze. A partir du 7 mars, ce mouvement sera reconductible. "Ce sera sur la production mais aussi sur la distribution. Il y aura des actions Robin des Bois...le but est de peser sur l'économie" poursuivait Armelle Thomas.

Des manifestations prévues partout en Limousin

Si beaucoup de secteurs seront en grève, il y aura aussi des manifestations prévues par l'intersyndicale en Limousin.