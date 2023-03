Grève du 7 mars : "Le patronat demandera à Emmanuel Macron de retirer cette réforme" selon la CGT 13

Les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt ce mardi 7 mars . Pour la 6ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, près de 250 cortèges sont prévus en France. En Provence, les transports, les écoles, les administrations et les raffineries seront notamment perturbés. Une grève et des blocages qui finiront par pousser le patronat à demander le retrait de cette réforme, selon Olivier Mateu, secrétaire général de l'Union Départementale CGT dans les Bouches-du-Rhône.

"Je l'affirme, le patronat demandera de retirer cette réforme"

Alors que les grévistes s'organisent à la veille du 7 mars, Olivier Mateu, invité sur France Bleu Provence ce lundi, assure que la mobilisation de ce mardi pourra faire changer les choses : " Quel choix nous laisse ce gouvernement ?, questionne le secrétaire général de la CGT 13 . Une immense majorité des travailleurs et de la population est contre sa réforme."

Concernant cette grève qui va entrainer des blocages, Olivier Mateu prévient : "Au plus il y aura de grévistes, dans le secteur public et privé, au plus vite nous sortirons de cette situation. Si le gouvernement s'entête, ca risque de couter très cher." Selon lui, c'est très clair : "Ce qui va se passer, c'est très simple : c'est le patronat et le grand patronat qui demanderont à Emmanuel Macron de retirer cette réforme. Je l'affirme."

Faux, répond l'ancien président du Medef de la région PACA

Une annonce que Stephan Brousse, chef d'entreprise près de Marseille et ancien président du Medef Sud Paca, remet fortement en cause : "La seule difficulté qu'on a aujourd'hui c'est de trouver des salariés pour venir travailler. Alors ce que le patronat va demander, c'est qu'on forme et qu'on encourage ces salariés à venir travailler. On en a besoin pour faire de la croissance, et cette croissance réglera notamment les problèmes de pouvoir d'achat."

Il l'assure, le patronat ne demandera pas le retrait de cette réforme**,** bien au contraire. Il faut selon lui réformer les retraites et ne pas céder : "Mais oui, et heureusement ! Aujourd'hui il faut réformer ce pays de façon profonde car il ne fonctionne pas. Nous sommes en retard par rapport aux pays européens. On distribue, redistribue et prélève beaucoup plus que les autres. On va dans une impasse."

De son côté, le secrétaire général de la fédération CGT de la Chimie, Emmanuel Lépine, s'est dit prêt à "mettre à genoux l'économie française" pour obtenir gain de cause. Plusieurs secteurs en grève ce mardi 7 mars appellent à une grève reconductible . C'est le cas des quatre syndicats représentatifs à la SNCF , des syndicats des routiers, des électriciens et gaziers, des raffineries ou encore des éboueurs.