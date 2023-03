Grève du 7 mars : quelles perturbations prévues dans les Bouches-du-Rhône et le Var ?

Pour cette 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats veulent "mettre la France à l'arrêt". Dans les Bouches-du-Rhône et le Var, le mouvement s'annonce très suivi dans les écoles et les cantines. Les transports seront perturbés dans les gares et sur la route.