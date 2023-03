Grève du 7 mars : "une crise qui s'ajoute à d'autres crises" pour les PME girondines

Cette grève du 7 mars, c'est "une crise de plus qui s'ajoute à d'autres crises. Ca fait comme un mille-feuilles", s'inquiète ce lundi sur France Bleu Gironde Cécile Despons, présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) dans le département. Cette journée, censée être le temps fort de la mobilisation contre la réforme des retraites, "le commerçant de centre-ville l'appréhende avec angoisse, parce que les manifestations depuis quelques années riment avec violences, dégradations et perte de chiffres d'affaires", explique-t-elle. "D'autres l'abordent avec agacement, d'autres lassitude, d'autres avec énervement".

"Depuis 1995, on entend parler de la réforme des retraites", souffle Cécile Despons. "Visiblement, elle est nécessaire. Travaillons à la construire, plutôt que de continuer à bloquer pour bloquer", appelle-t-elle, parlant de "sentiment de lassitude" des patrons girondins.

Cette réforme, si elle est définitivement adoptée, pourrait en tout cas conduire les entreprises à embaucher davantage de seniors. Le Sénat a d'ailleurs approuvé dans la nuit de dimanche à lundi la création d'un index seniors dans les entreprises sur la place des plus âgés, mais uniquement pour celles comptant plus de 300 salariés. Cécile Despons y est favorable, pour "l'expérience, la compétence qui peut être bénéfique" pour les entreprises. Mais "les sociétés le font naturellement, on n'a pas besoin d'index", assure-t-elle, parlant quand même de signe "fort et encourageant".

