Grève du 9 janvier : entre 1.400 et 2.000 manifestants à Vannes, 4.000 à Lorient

Vannes, France

Malgré la pluie et le vent, entre 1.400 et 2.000 personnes selon les chiffres, ont défilé dans les rues de Vannes ce jeudi 9 janvier en fin de matinée pour s'opposer à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Un chiffre en baisse par rapport au rassemblement du 17 décembre qui avait réuni plus de 3.000 manifestants. Le cortège s'est élancé du stade de la Rabine et pour la première fois il est passé par le tunnel de Kerido.

Non à l'âge pivot et au système par points

Les syndicats CGT, FSU et Sud étaient très représentés. Enseignants, cheminots, fonctionnaires et lycéens ont défilé ensemble pour demander le retrait de l'âge pivot et redire leur opposition au système de la retraite par points. Un autre rassemblement était organisé à Lorient. D'après la CGT il a rassemblé 4.000 personnes. A Pontivy, selon les forces de l'ordre, 200 personnes ont défilé.