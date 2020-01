Grève du 9 janvier : nouvelle journée de mobilisation à Belfort

Belfort, France

La mobilisation va-t-elle marquer le pas ? Entre 1.400 personnes, selon la police, 3.000 selon les syndicats, étaient une nouvelle fois mobilisées ce jeudi matin vers 10h devant la Maison du Peuple de Belfort dans le cadre de la quatrième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, à l'appel plusieurs syndicats dont la CGT, FO et SUD Solidaires.

La mobilisation était plus faible que le 17 décembre dernier (entre 3.000 et 1.800 personnes). © Radio France - Thierry Campredon

C'est un peu moins que le 17 décembre dernier (entre 3.000 et 1.800 personnes) et le jeudi 5 décembre (entre 3.000 et 5.000), mais plus que le mardi 10 décembre (environ 1.300). Une deuxième manifestation est prévue à 14h au départ du parking de l'Axone à Montbéliard.

Nouvelle manifestation samedi prochain

La CFDT - qui demande toujours le retrait de l'âge pivot à 64 ans pourtant déjà inscrit dans le texte transmis au Conseil d'Etat - n'appelait pas à la mobilisation ce jeudi. Le syndicat réformiste appelle en revanche à descendre dans la rue samedi prochain, le 11 décembre.

Les discussions se poursuivent avec le gouvernement. Les partenaires sociaux seront à nouveau reçus ce vendredi pour fixer le cadre d'une conférence sur le financement de la réforme, proposition de la CFDT. Le gouvernement espère un examen du projet de loi à l'assemblée à partir du 17 février pour une adoption avant l'été.

36ème jour de grève à la SNCF

Du côté du trafic à la SNCF, au 36ème jour de la grève, les perturbations sont plus importantes ce jeudi que les jours précédents. La SNCF prévoit seulement 4 allers retours en TGV entre Belfort et Paris et la moitié des TER assurés. Dans les écoles du Doubs, le principal syndicat enseignant annonce 35% de grévistes.

Alors que le trafic ferroviaire régional est très perturbé depuis le 5 décembre en Bourgogne-Franche-Comté, la direction régionale annonce ce vendredi le remboursement intégral des abonnements TER pour le mois de décembre.