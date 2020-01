Grève du 9 janvier : perturbations en Gironde, manifestation à Bordeaux

Cette 4ème grande journée nationale de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites se traduit ce jeudi par des grèves et des manifestations. Retrouvez le détail des prévisions en Gironde.

Le 17 décembre à Bordeaux, la manifestation contre la réforme des retraites avait réuni entre 13.000 et 70.000 personnes selon les sources.

Bordeaux,Gironde

Pour l'intersyndicale (CGT-FO-Solidaires-CGC-FSU), il s'agit de trouver un second souffle après la trêve de fin d'année. En précisant qu'une autre journée d'action est programmée samedi 11 janvier. Ecoles, transports urbains, manifestations... retrouvez les prévisions pour cette journée de mobilisation en Gironde.

Dans les écoles

Le SNUI-PP, principal syndicat du primaire, évoque un taux de grévistes en Gironde de 40 % ; une grosse mobilisation qui va se traduire par exemple à Bordeaux par la fermeture totale de seulement quatre écoles tandis que dans une quarantaine d'autres, il n'y aura ni cantine ni autre moyen de restauration. Les parents d'élèves doivent pendre leurs précautions et éventuellement prévoir le pique-nique de leur progéniture. Pour connaître les prévisions complètes dans les écoles bordelaises, rendez-vous sur le site de la mairie de Bordeaux.

Les enseignants du second degré n'ayant pas l'obligation, ontrairement à leurs collègues du primaire, de se déclarer grévistes 48 heures à l'avance, il est impossible de spéculer à l'avance sur le degré de mobilisation dans les collèges et lycées.

Perturbations dans les transports urbains

Dans les transports de l'agglomération bordelaise, un quart des conducteurs de tram ou de bus TBM seront en grève. Toutes les lignes de tramway circuleront mais avec une fréquence réduite : 7 minutes et demie sur les quatre lignes en moyenne, 15 minutes pour la desserte des antennes en bout de ligne sur les lignes A , B et C.

Le trafic sera normal sur une grande partie du réseau autobus ; c'est le cas notamment pour toutes les Lianes. Attention tout de même : aucun bus ne circulera sur 15 lignes de la métropole.

Pour connaître les prévisions complètes du réseau TBM, voir le site Infotbm.

Manifestations à Bordeaux et Libourne

Comme d'habitude, la manifestation bordelaise partira de la place de la République. Départ à 11h30.

Le cortège se dirigera vers la place Gambetta, le cours Clémenceau, les Quinconces, les quais, le cours Victor Hugo avant de revenir au point de départ, la place de la République. On y verra beaucoup de robes noires, celles des avocats du barreau de Bordeaux, en grève toute cette semaine. Il se rassembleront dès 11 heures sur les marches du Palais de justice.

Mais avant le départ de la grande manifestation, deux autres cortèges convergeront place de la République. Au départ de la place Stalingrad, à l'appel du Collectif rive droite contre la réforme des retraites, l'autre de la gare Saint-Jean de Bordeaux qui amènera le gros contingent de cheminots grévistes.

À Libourne, le rendez-vous est fixé place Joffre à 17h30.