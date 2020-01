Grève du 9 janvier : quels services publics impactés en Côte-d'Or ?

Dijon, France

Ce jeudi 9 janvier sera marquée par une 4eme journée manifestations un peu partout en France contre la réforme des retraites, après plus d’un mois de mobilisation et déjà trois journées d’actions interprofessionnelles. A Dijon, le cortège s'élancera à 14H de la place de la Liberté, mais il n'y a pas que dans les rues que cette journée va se faire remarquer.

Quels impacts dans les écoles ?

Le rectorat annonce environ 12% de grévistes ce jeudi 9 janvier dans les écoles maternelles et primaires de Côte-d'Or et un peu moins de 14% sur l'ensemble de l'académie de Dijon. Pour l'accueil et la cantine, c'est ensuite à chaque commune de s'organiser et d'en informer les parents. Le syndicat d'enseignant SNUIPP - FSU évoque de son côté 25% de grévistes et une vingtaine d'écoles fermées ce jeudi en Côte-d'Or. En revanche, pas de chiffre pour les collèges et les lycées puisque là, les grévistes ne sont pas tenus de se déclarer à l'avance.

Les autres services publics

Pas de déclaration préalable non plus au CHU de Dijon, mais lors de la précédente journée d'action le 5 décembre dernier, 25% des agents avaient suivi l'appel à la grève. Pour l'Ursaff, la CAF, la Poste et les impôts, là encore, impossible de savoir à l'avance quels seront les impacts de ce nouvel appel. Certains guichets risquent de rester fermés, en fonction de l'importance de la mobilisation.

En revanche, au niveau des transports, le trafic ferroviaire est toujours affecté pour la 38eme journée consécutive. Il y a aussi moins de tram et de bus dans l'agglo dijonnaise. Selon les syndicats, le mouvement de grève est suivi par près de 50% des salariés et attention il pourrait se poursuivre samedi.