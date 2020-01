Grève du 9 janvier : transports, écoles, manifestations, les perturbations attendues à Clermont et en Auvergne

Clermont-Ferrand, France

C'est la première manifestation de l'année 2020 contre la réforme des retraites. Ce jeudi 9 janvier, l’intersyndicale CGT-FO-Solidaires-CFE-CGC-FSU a lancé un appel à la grève pour réclamer le retrait pur et simple du projet, après plus d’un mois de mobilisation et déjà trois journées d’actions interprofessionnelles, les 5, 10 et 17 décembre.

A Clermont, le réseau T2C perturbé

A Clermont, en raison de la manifestation en centre-ville jeudi matin, les services bus et tram seront suspendus à partir de 9h15 environ, et pour la durée de la manifestation. T2C a publié le niveau d'offre prévu pour ce jeudi pour chacune des lignes de bus.

Les perturbations attendues sur le réseau T2C à Clermont-Ferrand pour le 9 janvier - © T2C

Attention, pour la ligne A du tramway :

dernier départ des Vergnes : 7h40 environ

dernier départ de La Pardieu Gare : 8h50 environ

Ligne A : Premier départ de La Pardieu Gare en direction des Vergnes à 06h27 (passage à Jaude à 06h50).

Premier départ de Champratel en direction de La Pardieu Gare à 05h30 (passage à Jaude à 05h57).

Dernier départ de La Pardieu Gare en direction des Vergnes à 20h16 (passage à Jaude à 20h39).

Dernier départ des Vergnes en direction de La Pardieu Gare à 19h13 (passage à Jaude à 19h43).

Un service minimum d'accueil pour 13 écoles clermontoises

A Clermont-Ferrand, des perturbations sont prévues dans les écoles, voici la liste pour chacun des établissements de la ville :

Comme à chaque mouvement de grève, la ville mettra en place un service minimum d’accueil (8h45-11h45 et 13h45-16h) pour les 13 écoles dont le taux prévisionnel d’enseignants grévistes est supérieur ou égal à 25%. Le SMA se déroulera au gymnase de Croix de Neyrat (Rue du Torpilleur Sirroco) de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h.

SNCF : trois allers-retours Paris-Clermont

La SNCF annonce un trafic très perturbé pour cette journée du 9 janvier avec trois allers-retours Paris-Clermont. Côté TER, 8 trains sur 10 (trains + cars de substitution) devraient circuler en moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les fiches horaires sont disponibles sur le site internet des TER Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les TGV et Intercités, rendez-vous sur oui.sncf.

Des manifestations dans les quatre départements auvergnats

Ce jeudi, des rassemblements sont prévus dans les quatre départements auvergnats : à 10h place du 1er mai à Clermont-Ferrand, à 10h30 place Jean Dormoy à Montluçon, place de la liberté à Moulins et place de la poste à Vichy. La manifestation est aussi programmée à 10h30 également place Cadelade au Puy-en-Velay. Dans le Cantal, le rassemblement se fera à Aurillac à 14h, au rond-point Montade.