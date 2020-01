Contre la réforme des retraites, des syndicats appellent à une opération escargot sur plusieurs routes landaises ce jeudi 9 janvier et à une manifestation à Mont-de-Marsan. Dans le primaire, des professeurs seront en grève. Le trafic restera perturbé à la SNCF.

Grève du 9 janvier : une manifestation et des perturbations dans les Landes

Département Landes, France

Contre la réforme des retraites, à l'appel de plusieurs syndicats, des agents publics et des salariés du privé ont prévu de se mettre en grève ce jeudi.

Grève dans des écoles

Dans les Landes, 14% des professeurs du primaire ont prévu de se mettre en grève ce jeudi selon l'inspection d'académie. C'est moins que lors des grèves des 5 décembre et 19 décembre dernier (le taux avait dépassé, respectivement, 50% et 25%, selon la même source).

Ce jeudi 9 janvier, 25% des écoles dans les Landes ne seront pas en mesure d'accueillir les enfants selon l'inspection d'académie, et un service minimum d'accueil doit en théorie être mis en place. C'est la loi : la commune est tenue d'assurer l'accueil des élèves quand il n'y a pas ou trop peu d'enseignants présents dans une école. Or, les agents municipaux étant eux aussi appelés à la grève, toutes les communes ne pourront peut-être pas mettre en place ce service minimum.

Les enseignants du premier degré ont l'obligation de se signaler gréviste 48 heures à l'avance, ce qui n'est pas le cas des enseignants du second degré : on ne connaît pas, donc, à l'avance, les perturbations qu'il y aura dans les collèges et les lycées.

Opération escargot sur les routes

Plusieurs syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires et Unsa) appellent à une opération escargot sur plusieurs routes landaises jeudi matin, en direction de Mont-de-Marsan, où se fera le départ de la manifestation intersyndicale. Il y aura 6 convois différents à partir de 8h15 :

au départ de Labouheyre (Place centrale)

au départ de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Parking derrière le Leclerc’Auto)

au départ de Morcenx-la-Nouvelle (place centrale)

au départ d'Hagetmau (arènes)

au départ d'Aire-sur-l’Adour (arènes)

au départ de Gabarret (place centrale)

Tous les convois prendront la direction de Mont-de-Marsan et se retrouveront près de la gare, où le départ de la manifestation - à pied - sera donné.

Manifestation à Mont-de-Marsan

Une manifestation départementale est prévue ce jeudi dans les Landes, à Mont-de-Marsan, à partir de 11h au départ de la gare et en direction de l'hôtel de préfecture.

Trafic perturbé à la SNCF

Le plan de circulation des trains n'est pas encore connu pour la journée du 9 janvier mais, selon la SNCF, seulement 30% des trains TER devraient rouler ce jour-là contre près de 60% ces derniers jours.