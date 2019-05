Réforme de la fonction publique : les fonctionnaires appelés à faire grève ce jeudi

L'ensemble des syndicats de fonctionnaires (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires, et UNSA) appellent à la grève, et à manifester de façon unitaire ce jeudi, une première depuis le 22 mai 2018. 139.000 personnes étaient alors descendues dans la rue, selon le ministère de l'Intérieur.

Ce seront les premières manifestations unitaires depuis le 22 mai 2018 : l'ensemble des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires et UNSA) appellent à une grande journée de grève et de manifestations ce 9 mai, partout en France. L'objectif, dénoncer la réforme de la fonction publique, actuellement en examen à l'Assemblée.

Les annonces d'Emmanuel Macron jugées peu convaincantes

La réforme de la fonction publique, examinée en ce moment par les députés, prévoit un recours accru aux contractuels, redéfinit le rôle des instances de représentation du personnel et prépare la mobilité des agents dont les postes seraient supprimés d'ici la fin du quinquennat. Inadmissible pour Bernadette Groison, la secrétaire générale de la FSU, qui affirme que le projet se traduira par "moins de services publics".

On a un désaccord profond avec l'orientation choisie par le gouvernement sur l'avenir de la fonction publique" — Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU

Même son de cloche chez les autres syndicats. Aucun n'est convaincu par la récente série de mesures annoncées par le président : mettre en place dans chaque canton des maisons "France Services", ou encore interdire les fermetures d'école ou d'hôpital sans accord préalable du maire. "La première réponse qu'il fallait apporter, c'était de dire qu'on arrête de fermer tous les services publics, et non pas faire des effets d'annonce en parlant d'écoles et d'hôpitaux", réagit le secrétaire général de FO-Fonctionnaires, Christian Grolier.

Les organisations syndicales ne sont pas non plus rassurées par la possibilité évoquée par Emmanuel Macron de lever son objectif de supprimer 120.000 fonctionnaires sur le quinquennat, si cet objectif n'était pas tenable. "C'est seulement 'si ce n'est pas tenable', on n'est pas sur un rétropédalage", s'agace Gaëlle Martinez d'Union Syndicale Solidaires, qui ajoute qu'il faut prendre cette annonce "avec toutes les réserves possibles".

Au moins une manifestation par département, "pas d'inquiétude" sur d'éventuelles violences

La dernière fois que les syndicats ont organisé une journée unitaire de mobilisation, c'était le 22 mai 2018. Depuis cette date, plusieurs manifestations ont eu lieu, mais en ordre dispersé. Ce jeudi 9 mai, les syndicats prévoient "au moins une manifestation par département". Ils s'attendent à ce que le mouvement soit suivi, malgré les craintes suscitées par les violences pendant les manifestations des gilets jaunes, et plus récemment, de la journée du 1er mai. "Pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude particulière", a dit la secrétaire générale de la CFDT fonctions publiques, Mylène Jacquot, qui assure que les organisateurs sont "attentifs à ce que tous les moyens soient mis en oeuvre pour que les militants" soient en sécurité.

Les perturbations près de chez vous