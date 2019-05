Grève du 9 mai : les rassemblements et les perturbations dans le Poitou

Poitiers, France

Neuf syndicats appellent à une journée nationale de mobilisation des fonctionnaires ce jeudi 9 mai. Pour dénoncer le projet de réforme de la fonction publique qui prévoit un recours accru aux contractuels, la possibilité de ruptures conventionnelles mais aussi une refonte des instances de dialogue social.

Plusieurs rassemblements dans le Poitou. A 11h à Thouars place Flandres-Dunkerque. A 14h à Poitiers porte de Paris et à Niort place de la Brèche.

Perturbations dans les écoles de Poitiers

Ecoles fermées : écoles de La Grange St Pierre (maternelle et élémentaire) et école maternelle Renaudot.

Ecoles où les accueils périscolaires sont totalement fermés : Ecole maternelle La Licorne, école élémentaire Saint Exupéry, école maternelle Charles Perrault, école maternelle Micromégas, école maternelle Porte de Paris, école maternelle Pablo Neruda, école maternelle Breuil Mingot.

Ecole où l'accueil périscolaire du matin ne sera pas assurés, les parents devront déposer leurs enfants à l’ouverture de la classe à 8h35 : Ecole maternelle Andersen, école élémentaire Andersen, école maternelle Jacques Brel, école maternelle Paul Blet.

Ecoles où l’accueil périscolaire du midi ne sera pas assuré, les parents devront récupérer leurs enfants à la sortie de classe de 11h35 et les déposer à l’ouverture de la classe à 13h35 : Ecole maternelle de Montmidi, école élémentaire Marcel Pagnol.

Ecoles où l’accueil périscolaire du soir ne sera pas assuré, les parents devront récupérer leurs enfants à la sortie de la classe à 16h : Ecole élémentaire Alphonse Bouloux, école maternelle Andersen, école élémentaire Andersen, école élémentaire Pablo Neruda, école maternelle Jacques Brel, école maternelle de Montmidi, école maternelle Paul Bert, école élémentaire Marcel Pagnol

Ecoles maternelles où la restauration ne sera pas assurée, les parents doivent fournir un pique-nique à leurs enfants : École maternelle Alphonse Daudet, école maternelle Andersen, école maternelle Condorcet, école maternelle Paul Fort, école maternelle Pasteur, école maternelle Petit Tour, école maternelle les Minimes, école maternelle Paul Bert, école maternelle Jacques Brel, école maternelle Paul Blet, école maternelle Ernest Perochon, école maternelle Evariste Galois, école maternelle Georges Brassens, école maternelle Tony Laîné, école maternelle Marcel Pagnol.

Ecoles élémentaires où la restauration ne sera pas assurée : école Damien Allard/Jules Ferry, école élémentaire Ernest Perochon, école élémentaire Georges Brassens, école élémentaire Micromégas, école élémentaire Pablo Neruda, école élémentaire Andersen, école élémentaire Coligny, école élémentaire Alphonse Daudet, école élémentaire Alphonse Bouloux, école élémentaire Tony Laîné, école élémentaire Breuil Mingot, école élémentaire Condorcet, école élémentaire Montmidi, école élémentaire Jacques Brel, école élémentaire Paul Bert, école élémentaire Paul Blet

Perturbations dans les écoles de Niort

Ecoles sans perturbation avec restauration et garderies assurées : Louis Aragon élémentaire, Les Brizeaux maternelle et élémentaire, Ferdinand Buisson élémentaire, Jules Ferry maternelle, Jean Macé maternelle et élémentaire, Jules Michelet maternelle, La Mirandelle maternelle et élémentaire, Paul Bert élémentaire (classe dont l’enseignant n’est pas gréviste), Jules Ferry élémentaire (classes dont les enseignants ne sont pas grévistes), Jean Jaurès maternelle (classe dont l’enseignant n’est pas gréviste), Jean Jaurès élémentaire (classes dont les enseignants ne sont pas grévistes), Ernest Pérochon élémentaire (classes dont les enseignants ne sont pas grévistes)

Ecole avec restauration, garderie du soir assurée, pas de garderie du matin : Ernest Pérochon maternelle (classes dont les enseignants ne sont pas grévistes)

Ecoles sans restauration, pique-nique possible, garderies assurées : Jean Mermoz élémentaire, Jules Michelet élémentaire, Jacques Prévert maternelle, Louis Pasteur maternelle : classe dont l’enseignant n’est pas gréviste

Ecole sans restauration, pique-nique possible, pas de garderie : George Sand élémentaire (classes dont les enseignants ne sont pas grévistes)

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderies assurées : Emile Zola élémentaire, Edmond Proust maternelle : classes dont les enseignants ne sont pas grévistes

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderie du matin assurée, pas de garderie du soir : Louis Pasteur élémentaire

Ecoles sans restauration, sans pique-nique possible, garderie du matin et 1ère heure du soir assurée, pas de garderie 2ème heure du soir : Agrippa d’Aubigné maternelle, Edmond Proust élémentaire

Ecoles sans restauration, sans pique-nique, sans garderie : Louis Aragon maternelle, Agrippa d’Aubigné élémentaire, Ferdinand Buisson maternelle

Ecoles avec service minimum d'accueil mis en place par la Ville de Niort aux Brizeaux de 8h30 à 16h. Ce service s'adresse aux élèves des classes dont l'enseignant fait grève. Les parents doivent fournir un pique-nique pour le déjeuner, si possible dans un sac isotherme :