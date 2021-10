Grève du CROUS Champagne-Ardenne : probablement plusieurs restaurants universitaires fermés

Des agents du CROUS de Reims-Champagne-Ardenne ont répondu à un appel national à la grève, qui débute ce lundi. Par conséquent, les restaurants universitaires de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières pourraient être fermés, et ce, pour plusieurs jours.

La CGT du CROUS de Champagne-Ardenne lance un appel à la grève illimitée à partir de ce lundi matin. Il s'agit d'un appel national, relayé dans les antennes locales. Les agents du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires - qui gère notamment restaurants universitaires et résidences étudiantes - dénoncent des conditions de travail "dégradées" et un manque de moyens.

"On a une surcharge de travail considérable", déplore Laurent La Colla, secrétaire général de la CGT du CROUS Champagne-Ardenne. Il assure que, depuis la rentrée scolaire, des services ont dû être fermés, comme ceux de pizzeria.

Et les étudiants devraient rencontrer de nouvelles difficultés ces prochains jours. Si cette grève est "très suivie", comme l'espère Laurent La Colla, plusieurs restaurants universitaires devraient être fermés le temps du mouvement, comme le Resto U Jean-Charles Prost, dans le quartier Croix Rouge à Reims, celui du Moulin de la Housse ou encore ceux de Charleville-Mézières et Châlons-en-Champagne.

Une manifestation est également prévue ce lundi devant les services centraux du CROUS, allée des Landais, à Reims.