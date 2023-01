Grève du jeudi 19 janvier : les perturbations attendues dans la Loire et la Haute-Loire

A la SNCF : 90% des cheminots du bassin stéphanois seront en grève selon la CGT. Le trafic sera extrêmement perturbé. Les prévisions détaillées seront publiées à partir de 17h ce mercredi soir.

A la STAS : les lignes de tramways T1 et T3 circuleront avec des horaires de passage adaptés.

• Les lignes Métropoles M1, M3, M4, M6, M7 et M9 circuleront avec des horaires de passage adaptés.

• Les lignes 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 37 et 40 circuleront avec des horaires de passage adaptés.

• Les lignes T2, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 43, 44, 45, S1, S3, S6, S7 et S9 ne circuleront pas.

Toutes les autres lignes circuleront normalement.

A la STAR : les lignes 1, 2, 3, 4 , 10 et 11 : ne circuleront pas. Les lignes 12, 13, 14 et 15 circuleront normalement. Les navettes scolaires : circuleront normalement. La navette CFA ne circulera pas. Le service Flexy (dont Flexy PMR) : fonctionnera normalement. L'agence Point City : sera fermée.

Dans les écoles : six enseignant sur dix devraient faire grève dans les écoles primaires selon le syndicats Snuipp-FSU qui estime qu'au moins une école sur trois pourrait rester fermée. C'est notamment le cas des écoles Jean-Rostand, Mulsant maternelle et Carnot à Roanne. A Saint-Étienne , il n'y aura pas de cantine dans près d'un tiers des écoles, puisque que les agents municipaux ont aussi l'intention de se mobiliser. Un repas tiré du sac sera demandé dans 24 écoles sur 69. Un service minimum d'accueil doit être mis en place au château de la Perrotière pour les enfants dont l'école est fermée

Dans les crèches : 4 crèches sur 12 seront totalement fermées à Saint-Étienne (Galapiat, Grenette, Jardin d'enfants du Parc de l'Europe et Minouchat) et 6 ne seront qu'en partie ouvertes.

Des manifestations : à Roanne, départ 10h30 Centre Universitaire jusqu’à la mairie ; à Saint-Etienne, départ 10h30 devant la CCI Cours Fauriel jusqu’à l’Hôtel de Ville ; au Puy-en-Velay le rendez-vous est à 10h30 place Cadelade.