Grève du jeudi 19 janvier : transports, écoles, manifestations... A quoi s'attendre en Provence ?

L'ensemble des syndicats a appelé les salariés à se mobiliser, ce jeudi 19 janvier, contre la réforme des retraites présentée par le gouvernement. Le mouvement s’annonce très suivi en Provence. Voici un état des lieux des perturbations annoncées.

Plusieurs manifestations

Plusieurs défilés sont annoncés en Provence ce 19 janvier, avec des rassemblements annoncés dans différentes communes :

Marseille à 10h30 aux Réformés

Arles 10h30 au kiosque à musique

Toulon 10h30 sur la place de la Liberté

Draguignan 10h30 à la sous-préfecture

Des transports fortement perturbés

"Ce sera un jeudi de galère, (...) de fortes perturbations dans les transports", a prévenu dès ce mardi le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, qui invite au "télétravail quand c'est possible". Sur son site internet , la RTM prévient, le trafic sera "fortement perturbé" sur les réseaux de bus, métro et tram. Les détails ligne par ligne seront communiqués ce mercredi.

La circulation des trains sera "très fortement perturbée" jeudi, en particulier pour les trains régionaux --TER et Transilien-- et un peu moins pour les TGV, a annoncé mardi SNCF Voyageurs.

La compagnie prévoit 1 TGV sur 3 sur l'axe Nord, 1 sur 4 sur l'Est, 1 sur 5 sur l'Atlantique, 1 sur 3 sur le Sud-Est et 1 sur 3 pour Ouigo mais seulement 1 TER sur 10 en moyenne, et en Ile-de-France 1 train sur 3 sur les lignes A, B, H et U, et 1 train sur 10 sur les lignes C et D (en partie fermées), J, K, L, N et P, selon un communiqué.

Des syndicats mobilisés dans les raffineries

Les syndicats pétroliers sont également très mobilisés, annonçant déjà une montée en puissance de la grève dans les raffineries, avec des préavis de 24 heures jeudi, puis 48 heures la semaine prochaine et 72 heures début février. Des pénuries un peu plus nombreuses que d'ordinaire ont été observées dès lundi matin, avec 3,75% des points de vente à court d'essence ou de gazole en France.

Des écoles fermées

Beucoup de parent sont déjà été informés en Provence, dès le début de la semaine. Il y aura de nombreuses classes sans enseignants, des cantines voire des écoles fermées. Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, prévoit que 70% des enseignants du premier degré seraient grévistes jeudi.

"École fermée le 19 janvier" : à Marseille comme ailleurs, des pancartes ont commencé à apparaître sur les portails.

Preuve que la réforme des retraites, qui vise à relever l'âge légal de départ à 64 ans, "est une préoccupation majeure" pour les enseignants, estime Virginie Akliouat, responsable du syndicat Snuipp-FSU dans les Bouches-du-Rhône.

À Marseille, des accueils sont prévus par la ville de Marseille dans certains centres de loisirs, sur réservation, mais sans cantine. Il faudra prévoir un pique-nique.

À Aix-en-Provence, 24 écoles maternelles sont fermées ce jeudi et 25 écoles élementaires. Le service minimum d'accueil annoncé par la mairie d'Aix-en-Provence prévoit l'ouverture de l'école maternelle et élementaire du Val saint-André (sur inscriptions).