Y aura t-il ce jeudi cantine ou garderie en crèche ou en primaire ? Les perturbations touchent tout d'abord l'école, et notamment dans le 1er degré. A Rouen, la mairie estime que le service de restauration ne sera assuré que dans 4 écoles sur 55. Au Havre, l'inspection académique table sur 56 écoles touchées sur 95, 60% de grévistes, et une dizaine d'établissements sans enseignant. Un service minimum d'accueil est prévu à la maison de l'enfance. Côté cantines Porte Océane, un repas de grève est traditionnellement prévu, sauf au groupe scolaire Buisson, à l'école Jules Guesde et à la maternelle Flaubert. A Évreux, 4 écoles sur 34 vont rester fermées faute d'enseignants, à savoir la maternelle et la primaire Jean Macé, l'école Pablo Picasso et la maternelle Christophe Collomb. Un service de cantine sur deux ne sera pas assuré, mais 10 écoles bénéficieront tout de même d'un service d'accueil. Le premier syndicat des enseignants du primaire, le Snuipp-FSU, s'attend à un professeur sur quatre en grève et plus de 10% d'écoles fermées en Seine-Maritime. Au rectorat, on comptabilise 17,61 % de grévistes déclarés dans l'académie de Rouen, dont 18,25 % en Seine-Maritime et 16,31 % dans l'Eure.

Des trains au compte-gouttes

A la SNCF, on prévoit pour aujourd'hui en Seine-Maritime et dans l'Eure 1 train Intercités sur 3, 1 TER sur 2 et un service normal pour le TGV vers Marseille. Si vous cherchez un train, mieux vaut consulter l'application SNCF : seuls les convois sûrs de rouler sont affichés et disponibles à la vente, en sachant toutefois qu'il ne sera pas possible de réserver sa place, ce qui explique que ces trains sont d'emblée indiqués "complets". Ça s'annonce plus calme en revanche dans les transports en commun : que ce soit à la TCAR à Rouen, chez Lia au Havre ou chez Transurbain à Évreux, aucun préavis de grève n'a été déposé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ponctuellement des perturbations sur certains trajets, durant le passage des cortèges. Au Havre, les manifestants ont prévu de passer entre autres à l'hôpital Flaubert, à la CODAH, à la mairie ou à la sous-préfecture.

Manifestations dans les grandes villes

Grève également dans le secteur de la santé : infirmiers, aides-soignants ou agents administratifs, la profession dénonce toujours le "malaise" des hôpitaux publics, sommés d'économiser l'équivalent de 22 000 postes sur la période 2015-2017 et qui devront réaliser 1,6 milliard d'euros d'économies en 2018. Comme souvent, les grévistes travailleront en portant un brassard en signe de protestation. Des manifestations sont prévues ce jeudi en Seine-Maritime et dans l'Eure. Le rendez-vous est pris à 10h à Rouen, 10h30 au Havre et à Dieppe et 14h à Évreux.