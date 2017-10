Grève du mardi 10 octobre : les perturbations et manifestations à prévoir dans le Calvados et dans l'Orne

La fonction publique se mobilise, mardi 10 octobre pour protester notamment contre les suppressions de postes, le gel des rémunérations, ou encore la remise en cause de leur statut. Des perturbations et des manifestations sont à prévoir dans le Calvados et dans l'Orne. Tour d'horizon.

Nouveau mouvement social en France ce mardi 10 octobre : la fonction publique se mobilise. Au centre des préoccupations des fonctionnaires, la suppression de 120.000 postes d'ici à la fin du quinquennat, le gel des rémunérations, la réinstauration du jour de carence, ou encore la remise en cause de leur statut.

Dans le Calvados et dans l'Orne, le mouvement épargnera les transports. La SNCF annonce un trafic "normal", tandis que chez les Bus verts, aucun préavis n'a été déposé.

En revanche, la mobilisation devrait être "très suivie" dans l'Education nationale, d'après les syndicats. Des écoles pourraient bien rester fermées. Face à ces prévisions, des villes mettent en place un service d'accueil minimum comme à Caen, où trois établissements restent ouverts. Les parents, prévenus dès mardi, ont pu inscrire leurs enfants pour cette journée un peu spéciale.

Le secteur hospitalier se mobilise également. Un service minimum est bien sûr assuré pour préserver le bon fonctionnement des services. Un cortège part tout de même du CHU de Caen pour rejoindre la manifestation prévue en centre ville.

Des crèches, des garderies, mais aussi des pompiers pourraient se joindre à la mobilisation.

Plusieurs rassemblements sont prévus dans la région, à 10h à Lisieux, 10h30 à Caen, 11h à Alençon ou encore 17h à Vire.