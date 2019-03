Grève du mardi 19 mars : quels impacts en Moselle ?

Plusieurs syndicats, dont la CGT et FO, appellent à une journée interprofessionnelle de grève ce mardi. En Moselle, le mouvement aura des conséquences dans les écoles, les transports et les administrations publiques.

A Metz, six écoles resteront fermées ce mardi 19 mars

Moselle, France

Plusieurs syndicats se retrouvent dans la rue ce mardi 19 mars pour une journée commune de grève et de manifestations. Après quatre mois durant lesquels les gilets jaunes ont attiré à eux les projecteurs, la CGT, FO, Solidaire, FSU ainsi que des organisations de jeunesse Unef (étudiants) et UNL (lycéens) tentent de reprendre la main et appellent à une mobilisation pour la défense du pouvoir d'achat, des services publics, des régimes de retraite ou encore de l'assurance chômage.

A Metz, une manifestation est prévue à partir de 14h30, depuis le parvis de la gare. Le mouvement s'accompagnera de plusieurs perturbations

Transports

A la SNCF, "il n'y aura aucun impact. Le trafic sera normal partout, y compris les TER (train express régional)", a indiqué un porte-parole du groupe ferroviaire interrogé par l'AFP.

A Metz, en plus des agents du réseau Le Met' qui pourraient suivre le mouvement, la circulation des bus et METTIS devraient être perturbées par le passage de la manifestation (voir ci-dessus).

En raison d'une manifestation interprofessionnelle prévue mardi 19 mars, risque de perturbations en Centre-ville de à partir de 14h ; déambulation du cortège de la gare de Metz vers la Place de la Comédie #infotrafic#lemet — Réseau LE MET' (@LEMET57) March 18, 2019

Ecoles

A Metz, 6 écoles seront totalement fermées. La mairie met en place pour ces élèves un service d'accueil minimum. D'autres écoles seront impactées, pour l'enseignement, l'accueil périscolaire ou la cantine. Le détail par établissements est consultable ici.

A Thionville, seule l'école de la Côte des Roses sera fermée pour la journée, et à Forbach, c'est l'école maternelle Bellevue 2 qui restera portes closes. Là aussi, un service minimum sera assuré.

Le mouvement s'annonce en revanche peu suivi dans les écoles de Sarreguemines. Seules trois écoles de la ville ont annoncé des enseignants grévistes et elles seront toutes ouvertes ce mardi.

Administrations publiques

Le mouvement devrait être suivi dans un certain nombre d'administrations publiques tels que Pôle Emploi dans le Grand Est où les syndicats dénoncent d'importantes suppressions de postes (87 dans la région en 2019), ou dans les Finances Publiques du département où la CGT et Solidaire dénoncent régulièrement les fermetures de trésoreries et de centres des impôts.