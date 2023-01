Grève du mardi 31 janvier : les perturbations attendues dans la Loire et en Haute-Loire

La manifestation du 19 janvier dernier a réuni plus de 7.000 personnes dans les rues de Saint-Étienne

À la SNCF

La SNCF annonce des perturbations dès 19 heures, ce lundi 30 janvier et jusqu'au mercredi 1er février à 6h00. La compagnie ferroviaire table en moyenne 2 TER sur 10 en circulation en régions, ce mardi 31 janvier. Concernant les TGV, 25% à 30% circuleront selon les axes. Il n'y aura aucun train de nuit et quasiment aucun train Intercités. Voici la liste des TER qui circuleront demain dans la Loire et la Haute-Loire :

À la STAS (transports de l'agglomération stéphanoise)

La STAS annonce un trafic "fortement perturbé" ce 31 janvier 2023.

Les lignes de tramways T1 et T3 circuleront avec des horaires de passage adaptés.

Les lignes Métropoles M1, M3, M4, M5, M6, M7 et M9 circuleront avec des horaires de passage adaptés.

Les lignes 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 30, 37, 40, 57 et 78 circuleront avec des horaires de passage adaptés.

Les lignes T2, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 70, S1, S3, S6, S7 et S9 ne circuleront pas.

À la STAR (transports de l'agglomération roannaise)

Le réseau STAR, celui des transports en commun de l'agglomération Roannaise, annonce une grève sur le créneau compris en 10h35 et 14h05 . La circulation des bus sera normale avant et après ce créneau. Hormis pour la ligne 14 sur laquelle aucun service ne sera assuré ce 31 janvier.

Dans les écoles

La moitié des enseignants du premier degré (maternelle et primaire) devrait être en grève ce mardi, selon le SNUIPP-FSU, leur principal syndicat, qui affirme aussi que, comme le 19 janvier dernier, plusieurs établissements devraient être complètement fermés, notamment à Saint-Étienne.

La grève devrait également impacter les cantines même si, à Saint-Étienne, la ville annonce que "tous les enfants inscrits à la cantine seront accueillis et encadrés si leur école est ouverte, même partiellement." Le repas habituel sera servi dans tous les sites, sauf pour une vingtaine d'écoles qui bénéficieront d'un repas tiré du sac, à savoir :

Alma : maternelle

Beaulieu : maternelle et élémentaire

Bergson : maternelle et élémentaire

Berkeley : maternelle

Chaléassière : maternelle et élémentaire

Champagne : maternelle

Francs maçons : élémentaire

Guizay : maternelle et élémentaire

Jules Ferry : maternelle et élémentaire

Métare Réjaillière : maternelle et élémentaire

Maria Callas : maternelle et élémentaire

Petit coin : maternelle et élémentaire

Rivière : élémentaire

Saint-Victor bourg : maternelle et élémentaire

Saint-Victor bréat : maternelle et élémentaire

Solaure : maternelle et élémentaire

Soleil : maternelle et élémentaire

Terrasse : maternelle et élémentaire

Vivaraize : maternelle et élémentaire

Dans les crèches stéphanoises

Seule la crèche Minouchat fonctionnera normalement. Les crèches Comédie, Galapiats, Grenette, Jean Macé, Petits Manuchards Ribambelle, Sirainette, Saint-Saëns et le Jardin d'enfants du Parc de l'Europe ne fonctionneront que partiellement.

Trois manifestations dans la Loire et en Haute-Loire