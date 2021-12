Grève du médico-social : "On veut une reconnaissance de notre travail et de notre diplôme"

L'une des branches où l'on se mobilise aujourd'hui, et elles sont nombreuses, c'est dans l'accompagnement des personnes handicapées. Colette Lironcourt est déléguée CGT à l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Loire (APAJH) était l'invitée de France Bleu Saint-Etienne Loire. Elle représente 49 salariés dans cette structure composée d'un foyer aux Salles et d'un CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) à Montbrison. Après avoir assuré leurs missions sans interruption durant toute la crise sanitaire, elle souhaite une reconnaissance pour elle et ses collègues : "Le Ségur on en a entendu parler mais on a toujours pas de prime et aucune modification sur notre travail et notre fonctionnement. On veut une reconnaissance de notre travail et de nos diplômes. On a les mêmes formations mais pas le même traitement financier que dans le public. Quand il y a un remplacement à faire pour un personnel absent, on ne trouve personne. Les gens vont dans le public où ils sont mieux payés".

Manifestation à Saint-Etienne à 10h devant la délégation Loire de l'Agence Régionale de Santé à Saint-Etienne et devant celle de Haute-Loire au Puy en Velay à 8h30.