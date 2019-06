Grève du nettoyage sur la ligne 6 du métro

Paris, France

Une grève de salariés de l'entreprise Samsic affecte depuis le 28 mai la propreté de la ligne 6 du métro parisien. La RATP a porté plainte pour "dégradations".

La CFDT de Samsic explique qu'une soixantaine de salariés chargés du nettoyage des lignes 5, 6 et 8 de la RATP sont en grève depuis le 28 mai. Selon Bertrand Castagné, directeur général du pôle nettoyage urbain du groupe, il n'y a qu'une vingtaine de grévistes, "uniquement affectés à la ligne 6 du métro". Les grévistes demandent une hausse de 3% du salaire de base, une revalorisation de leur prime de nuit à 2 euros, le passage à temps plein des salariés à temps partiel lorsqu'ils le demandent et l'embauche des CDD en CDI.

Des premières négociations ont capoté lundi. De nouvelles propositions doivent arriver sur la table ce mercredi., "sous réserve qu'ils cessent de déverser des tonnes de déchets dans les stations de la ligne 6", a ajouté le directeur général. Les usagers de la ligne 6 doivent enjamber depuis une semaine des détritus dans les couloirs et les escaliers de certaines stations.

Pour la RATP, c'est Samsic qui doit régler le conflit. Pour le syndicat Solidaires RATP, "la direction de la RATP laisse la situation se dégrader" et "oppose les grévistes aux agents RATP en demandant, par exemple, à ces derniers de balayer les couloirs et escaliers du métro". La RATP indique avoir porté plainte pour les "dégradations" commises dans certaines stations la semaine dernière: détritus jetés dans les couloirs et escaliers.