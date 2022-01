Grève en faveur du pouvoir d'achat, raz-le-bol enseignant, de multiples professions dans le cortège niçois

Le pouvoir d'achat est l'un des thèmes qui s'impose dans cette campagne présidentielle. A l'appel de nombreuses organisations syndicales (sauf CFDT) un bon millier de personnes ont défilé à Nice sur la promenade des Anglais, mais aussi à Grasse.

La malaise du pouvoir d'achat

Parmi les plus démunis sur le plan du pouvoir d'achat, les retraités ont donné de la voix. A Nice beaucoup ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Hugues de la CGT Retraité estime que c'est une question de survie. La manifestation c'est un appel à l'aide. Amer Hugues rappelle que "le président macron n'a jamais reçu les syndicats de retraités" malgré ses promesses.

Cette revendication est demandée depuis plusieurs années par les fonctionnaires "ce sont des revendications historiques". Pour André Goretti président du syndicat départemental des sapeur-pompier 06 : "on demande le dégel du point d'indice depuis longtemps". Ces demandes ne sont pas nouvelles pour ces pompiers venus en nombre "tout comme la problématique des effectifs et le démantèlement des services de santé". On le voit ce raz le bol est général.

Manifestation du 27 janvier 2022 © Radio France - Alexandre Mottot

"Il y a beaucoup de gouttes d'eau qui font déborder le vase!"

Certains manifestants ont enfilés des vêtements colorés et des colliers de fleurs, une référence très marquée aux vacances du ministre de l'éducation, Jean Michel Blanquer à Ibiza. Un mois plus tard, et après plusieurs séries de protocoles sanitaires jugés inapplicables à l'école, ça ne passe toujours pas du côté des profs. Protocoles, pouvoir d'achat, programmes, ça commence à faire beaucoup pour Laurence. Avec beaucoup d'ironie Elizabeth, enseignante également aimerait bien également aller à Ibiza pour se détendre, car la situation est explosive selon elle. Malheureusement précise-t-elle son salaire ne lui permet de partir en vacances qu'en pédalo.