Grève en Ile-de-France : la SNCF porte plainte après l'envahissement d'un poste d'aiguillage

Paris, Île-de-France, France

La SNCF condamne "avec fermeté", dit-elle dans un communiqué publié ce mercredi matin, l’envahissement d’un poste d’aiguillage de la zone de Paris Gare de Lyon. Une plainte a été déposée. Une enquête judiciaire est en cours.

Ce matin à 6h00, une cinquantaine de manifestants ont occupé le poste d’aiguillage de Villeneuve Saint-Georges. Ce poste commande les circulations des trains Transilien, TER Bourgogne et Intercités (Paris - Clermont-Ferrand et Paris - Nevers) à l’arrivée et au départ de la gare de Lyon à Paris.

Cet envahissement a entraîné la coupure de la circulation des trains sur les lignes D et R du Transilien, ainsi que sur les lignes TER et Intercités. Le trafic a pu reprendre vers 7h00, un quart d'heure après l'évacuation des manifestants qui occupaient le poste d'aiguillage mais aussi les voies.

La SNCF estime que "ces actions nuisent non seulement aux déplacements des voyageurs mais aussi à la sécurité et à l’outil de travail des cheminots".