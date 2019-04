Grève et manifestation bruyante des femmes de chambre de l'hôtel 4* NH Collection à Marseille

Marseille, France

Depuis presque une semaine, chaque matin, le réveil des riverains et des clients de l’hôtel NH Collection à l'angle du Boulevard des Dames et de la rue de la République dans le 2e arrdt, se fait au son des casseroles et sirènes. Un concert qui dure une bonne partie de la journée, weekend compris, devant les portes de l'établissement 4 étoiles. Les femmes de chambre et équipières en grève reconductible depuis le 11 avril dénoncent leurs conditions de travail depuis la reprise en décembre dernier par un nouveau sous-traitant , Elior Services. " Non seulement on réclame des heures de salaires non payées, mais également des augmentations de salaires parce que c'est un travail extrêmement dur, une prime de 13e mois, ainsi qu'une augmentation de qualification" précise Lara Schäfer, juriste du syndicat CNT- Solidarité ouvrière "c'est un hôtel de prestige, il y a des normes à respecter, c'est technique, sans vouloir dénigrer personne, ce n'est pas la même chose de passer la serpillière dans une cage d'escalier et de faire les chambres dans un hôtel 4 ou 5 étoiles." "

"tous les jours on ouvre la porte au dialogue" Jérome Bourbousson, Elior Services

La société Elior Services dit avoir répondu à l’ensemble des revendications individuelles, pour les revendications générales, le Directeur France Sud Jérome Bourbousson, a proposé d’ouvrir des négociations mais refuse la présence autour de la table du syndicat CNT , non représentatif au sein de l'entreprise . "Ca fait maintenant une semaine que tous les jours on ouvre la porte au dialogue mais manifestement ils ne souhaitent pas le faire hors présence d'un syndicat non représentatif, on ne peut pas négocier avec la CNT". Or les femmes de chambre exigent la présence de ce syndicat pour s'asseoir autour de la table des négociations... le conflit semble donc dans l’impasse, et les habitants et commerçants du quartier exaspérés par ces manifestations assourdissantes. La direction de l’hôtel NH Collection ne souhaite pas s'exprimer, estimant qu’il s‘agit là d’un conflit entre le sous-traitant Elior Services et son personnel qui ne le concerne pas directement.