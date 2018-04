Ce jeudi est une journée d'action sociale interprofessionnelle avec un mot d'ordre : "Convergence des luttes !", à l'appel de la CGT et Solidaires.

La grève continue à la SNCF, grève également dans les transports en commun, à l'hôpital et dans la fonction publique.

Les gaziers et les électriciens les rejoignent : "On considère que si le statut des cheminots était explosé, on suivrait derrière très rapidement, bien que notre statut ait été vidé de sa substance après la libéralisation du marché du gaz et de l'électricité", affirme Laurent Tabanous, délégué CGT mines-énergie chez Enedis.

Une libéralisation préjudiciable à tous estime le syndicaliste : "Depuis 2004, les Français ont vu leur facture augmenter de 30 % pour l'électricité, pour le gaz, de 80 %!"

Perturbations dans les écoles

Le mouvement est reconductible dans les écoles maternelles pour les ATSEM qui exigent du gouvernement et des collectivités des réponses à leurs revendications.

Dans les écoles, à Avignon, l'accueil du matin, l'étude le soir, et la cantine peuvent ne pas être assurés.

Pas d'accueil le matin à Carpentras, pas de cantine, et les parents doivent fournir le pique-nique.

Pas de cantine uniquement dans une école de Pertuis, au Clos fleuri.

Les étudiants, travailleurs et retraités manifestants se retrouvent à 11 heures devant la Préfecture à Avignon pour marcher en cortège jusqu'à la gare centre.

Le tour des remparts sera coupé à la circulation dès 10h30 sur les boulevards Limbert, Saint Michel et Saint Roch et ce jusqu'à 13 heures.

Robins des bois de l'électricité

Des agents d'Enedis vont se muer en "robins des bois" selon leurs mots, pour agir à leur manière : Passer le coût de l'électricité en "heures creuses" toute la journée, rétablir le courant à ceux qui en sont privés...

La CGT dit ne pas les appeler à ces actions, mais les comprendre. "On n'appelle pas officiellement à ces choses-là", précise Laurent Tabanous, secrétaire de la section CGT mines-énergie d'Enedis en Vaucluse, "mais les agents en ont ras-le-bol, et conscience de la mission de service public et d'être solidaire."

De telles actions ont déjà eu lieu lors de l'examen de la loi El Khomri : "Un père Noël avait mis 70 lignes d'usagers en heures creuses!"