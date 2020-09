Grève et manifestations jeudi : les syndicats très mobilisés dans le Finistère

Ce sera la première mobilisation interprofessionnelle depuis le confinement. Trois syndicats (la CGT, la FSU, Solidaires) appellent les salariés à descendre dans la rue jeudi dans tout le pays "en respectant les mesures sanitaires". Un front encore plus large dans le Finistère, puisque Force Ouvrière s'est jointe au mouvement, pour défendre l'emploi, les salaires, les services publics et s'opposer pour la énième fois à la réforme des retraites.

Effet d'aubaine

Les syndicats estiment qu'il est important de se mobiliser "face aux attaques du patronat". Tous insistent sur la crise économique qui fragilise de plus en plus les salariés. "En gros, on fait payer la crise sanitaire aux travailleuses et aux travailleurs, s'indigne Olivier Le Pichon, secrétaire général de l'union locale CGT du Pays de Brest. Au prétexte du Covid-19, on licencie par effet d'aubaine, on essaye d'imposer de nouvelles conditions de travail, de discuter les salaires etc. Nous pensons qu'il y a une alternative."

La CGT et FO réclament des mesures d'urgence comme la réduction du temps de travail, ou l'augmentation des salaires de 300 euros.

"C'est une première date, il y en aura d'autres parce qu'il va falloir faire face à beaucoup de choses" redoute Lena Catalan-Marcos, la secrétaire de l'union locale FO de Brest.

