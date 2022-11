Grève : très faible mobilisation à Toulouse, seulement 400 manifestants

L'appel à manifester des syndicats n'a pas été très entendu dans la ville rose. En début d'après-midi, seules 400 personnes ont défilé sur les boulevards, à partir de la station de métro François-Verdier. Une mobilisation en baisse par rapport à la première journée de manifestation organisée mi-octobre, avec 9.000 personnes selon les syndicats, 3.500 selon la préfecture de Haute-Garonne.

Dans le cortège, beaucoup de salariés des différents services publics, du privé et aussi des retraités. Les pensions ont été augmentées de 4% en septembre dernier. Mais avec une inflation à 6%, pour certains, ce n'est toujours pas assez. Marilyne, par exemple, une retraité, était déjà présente le mois dernier. Elle a une pension d'un peu plus de 1.000 euros par mois et a du mal à joindre les deux bouts. "La maigre hausse des retraites ne comble pas la hausse de l'énergie, dit-elle_. On est obligé de faire attention sur tout : les soins, les courses, on va à l'essentiel_."

En revanche, le trafic est perturbé ce jeudi à la SNCF, particulièrement sur les trains régionaux Lio Occitanie. A Toulouse, une distribution de tracts a eu lieu au petit matin à la sortie des dépôts de bus Tisséo, ce qui a généré une forte perturbation sur le réseau de bus.