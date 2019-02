Grève générale à l'appel de la CGT : "il faut passer à l'étape supérieure"

Vaucluse, France

"Les ronds-points, c'est bien, manifester le samedi, c'est bien. Mais il faut passer à l'étape supérieure", attaque d'emblée David Thezio, le secrétaire départemental de la CGT en Vaucluse. "Maintenant, c'est la grève dans les entreprises. Jusque là, le patronat était tranquille. On a juste embêté les citoyens et les petits commerçants. Il est temps d'embêter les gros et de taper au portefeuille", poursuit-il.

Des débats avec les salariés dans les entreprises

La CGT appelle donc à la grève générale et nationale, aux côtés de Solidaires et de plusieurs partis de gauche comme le PC ou le NPA. Faut-il reconduire le mouvement plus tard ? "On va avoir des débats dans les entreprises", annonce David Thezio. "Ce que nous réclamons, c'est une plus grande justice sociale. La supercherie de ce gouvernement doit cesser. Des gens ont des richesses, créées par les salariés, il faut qu'elle revienne aux travailleurs et pas au capital".

A Avignon, des gilets jaunes doivent rejoindre le rassemblement devant la gare ce mardi matin. David Thezio milite d'ailleurs en faveur d'une convergence des luttes : "il faut s'unir sur des revendications communes. Est-ce-qu'on se bat pour le SMIC à 1.800 euros ? Pour une augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux?"