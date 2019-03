Grève générale : entre 2 000 et 3 000 personnes dans les rues de Clermont-Ferrand

A l'appel de la CGT, FO, la FSU, Solidaires et de plusieurs syndicats étudiants, près de 2 000 personnes ont manifesté ce mardi matin à Clermont-Ferrand selon la police, et plus de 3 000 selon les organisateurs. Une manifestation qui a brassé un nombre important de revendications.

Clermont-Ferrand, France

"Tous ensemble, tous ensemble, grève générale." Voici un des slogans chantés ce mardi dans la manifestation clermontoise. C'est, à peu de choses près, le nombre de manifestants rassemblés le 5 février dernier lors de la "journée morte pour l'économie".

Le cortège s'est élancé place du 1er mai vers 10h30, pour rejoindre la place de Jaude. En tête de cortège, comme il y a un mois, les salariés de Luxfer. Une petite dizaine s'est mobilisée pour montrer qu'ils ne lâchent rien "D'autres collègues se sont rendus avec des élus à Paris pour nous montrer" explique Sandrine Lubienicki, salariée de l'entreprise et secrétaire au C.E. "On a besoin de soutien comme tous ceux qui sont victimes de licenciement, surtout pour des raisons ridicules et infondées".

Les Luxfer sur la place de Jaude à la fin du cortège © Radio France - Mickaël Chailloux

Le cortège précèdé du traditionnel camion arrive place Delille #manif19mars#clermontfdpic.twitter.com/QMwtaN3ACB — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) March 19, 2019

"La réforme Blanquer, aux waters"

Parmi les différents secteurs présents, la fonction hospitalière. Les personnels du CHU de Clermont-Ferrand. "On veut le retrait des différentes réformes voulues par Macron et son gouvernement" s'écrie Marie-Claudine Ferrara, secrétaire générale à la CGT au CHU de Clermont-Ferrand. Selon elle, "le projet de loi Buzyn va réduire l'offre de soins remboursables aux citoyens." Un projet de loi qui s'ajoute aux combat des petites structures locales, comme à l'éphad de Cunlhat et l'hôpital de Billom, en grève depuis 8 semaines.

Un prof de lycée : "les suppressions de postes sont purement économiques" © Radio France - Mickaël Chailloux

Mais le plus gros des troupes venaient de l'enseignement. Les profs sont venus exprimer leur craintes concernant les réformes. C'est le cas au lycée, et notamment au lycée pro. Une mobilisation avait déjà eu lieu il y a quelques temps dans d'autres régions. Laurent tient une pancarte où il est marqué : "Où est la pédagogie ?" Professeur au lycée Valéry Larbaud à Vichy en Gestion Administrative, il va voir sa filière très réduite, et peut-être supprimée. "Je suis TZR depuis 20 ans, c'est-à-dire que je suis titulaire mais pas sur un poste fixe où l'on suit les élèves." Cette réforme pour lui n'est qu'une _"machine de guerre sans aucune pédagogie"._Une quinzaine de personnels du lycée Amédée Gasquet étaient aussi en grève ce matin.

Les Gilets Jaunes parodiant Emmanuel Macron © Radio France - Mickaël Chailloux

Enfin, les gilets jaunes se sont mêlés aux syndicalistes. Entre 50 et 100 personnes se sont mobilisés, scandant leur traditionnel slogan "Macron démission" et demandant l'application du RIC, le référundum d'initiative citoyenne.

Et dans la région

Ils étaient 300 à 500 à Aurillac, plusieurs centaines au Puy-en-Velay. A Clermont, ils étaient 1 900 selon la préfecture, au moins 3000 selon les syndicats. Des grèves et des débrayages ont eu lieu aussi dans des écoles primaires et dans des Ephad du Départment.