Grève à Hop! : des dizaines de vols annulés en pleines vacances scolaires

Les hôtesses, stewards et personnels au sol de Hop! ont entamé leur deuxième jour de grève ce samedi. En plein chassé-croisé des vacances scolaires, des dizaines de vols sont annulés dans les aéroports parisiens et dans certains aéroports régionaux comme Rennes, Lyon, Clermont-Ferrand, Marseille.

Le personnel naviguant et au sol de Hop! en est à son deuxième jour d'une grève jugée "historique" par les syndicats. Plus de 160 vols ont été annulés vendredi, et des dizaines également pour cette journée de samedi, en plein chassé-croisé des vacances scolaires. Les aéroports parisiens sont touchés avec dans le détail : 27 vols annulés à Orly et 70 vols supprimés à Roissy. Plusieurs aéroports régionaux sont aussi impactés comme Brest, Nantes, Lyon, Clermont-Ferrand, Biarritz, Marseille, Toulon, Nice, Strasbourg, Pau, Perpignan, Lille, Caen, ou Rennes où quasiment 50% des vols sont supprimés.

245 postes supprimés selon les syndicats

La filiale d'Air France assure en moyenne 600 vols quotidiens vers 50 escales en France et en Europe. C'est la première grève du personnel naviguant et au sol depuis la fusion des trois compagnies de transport régional d'Air France : Brit'Air, Régional et Airlinair. Cette fusion a laissé un goût amer aux syndicats, inquiets pour l'emploi chez Hop! : 245 postes supprimés sur un total d'environ 3.400 équivalents temps plein.

Les syndicats préviennent que le mouvement sera reconduit "si la direction s'obstine à ne pas engager de réelles négociations".

Retrouvez la liste des vols annulés sur le site internet de Hop!