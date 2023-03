Grève Ilévia : les forces de l'ordre interviennent pour lever le piquet de grève au dépôt de bus de Wattrelos

Depuis ce lundi 20 mars, un mouvement social est en cours chez Ilévia et perturbe le trafic des transports en commun de la métropole lilloise. Des conducteurs de bus et contrôleurs sont en grève dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour obtenir de meilleurs salaires. Les trois dépôts de bus de Sequedin, Wattrelos et Faidherbe-Villeneuve d’Ascq sont bloqués depuis lundi matin.

Un important dispositif de police au dépôt de Wattrelos

Ce mardi, à partir de 4 heures du matin, des salariés d'Ilévia ont tenu un nouveau piquet de grève devant le dépôt de bus de Wattrelos. Aucun bus n'a circulé dans la matinée. Pendant que la direction et les organisations syndicales étaient en négociation, les forces de l'ordre sont intervenus au dépôt de Wattrelos. Pour Ali Zelmati élu CSE, CGT, ce n'est pas un hasard: "On ne va pas à l'affrontement parce que ce n'est pas le but. On a montré que notre mouvement est pacifiste, on fait des merguez, c'est bon enfant. Aujourd'hui on nous envoie des CRS, c'est vraiment une provocation de la part de la direction, c'est choquant pour des travailleurs comme nous."

La quarantaine de grévistes n'oppose pas de résistance mais l'incompréhension est totale pour Hussein Fahem chauffeur depuis 24 ans "On veut juste protéger notre pouvoir d'achat, un bifteck et une baguette en plus par mois. On ne voit pas pourquoi on est des délinquants pour ça. Et aujourd'hui on nous envoie la police."

Derrière un cordon de policiers, sous les huées de certains grévistes, quelques bus quittent le dépôt. Ce salarié d'Ilévia l'assure le bras de fer ne fait que commencer: "A partir de maintenant la guerre est déclarée, ca veut dire on va partir, on va revenir, les bus resteront là et les flics devront revenir. Tant que les négociations auront pas abouti, on reviendra quitte à perdre une semaine, un mois de grève on le fera. On est déterminé."

Les forces de l'ordre ont facilité le départ des bus depuis le dépôt de Wattrelos malgré la présence des grèvistes © Radio France - Romane Porcon

Des palettes ont été brûlées devant le dépôt de bus de Wattrelos ce mardi matin © Radio France - Romane Porcon

La direction de son côté estime que ces actions illégales empêchent la sortie des véhicules du dépôt et demandent la levée immédiate des blocages. La direction d'Ilévia rappellent que les discussions se poursuivent avec les organisations syndicales pour trouver une issue au mouvement social. Une proposition de revalorisation des salaires de 5% a été faite par la direction ainsi qu'une augmentation de la Prime Vacance, évolution concernant le dispositif de carence maladie.

Le trafic des bus encore fortement perturbé ce mercredi

Côté perturbations, ce mercredi 22 mars, c'est surtout le trafic des bus qui va être fortement perturbé. Un nouveau piquet de grève devrait être mis en place tôt ce mercredi au dépôt de Wattrelos et des actions seront également menées aux deux autres dépôts (Sequedin et Faidherbe-Villeneuve d’Ascq).

Les deux lignes de métro circulent normalement ce mercredi. Au niveau du tramway, des perturbations sont à prévoir avec une fréquence d’un tramway toutes les 12 min sur le tronc commun (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche), et toutes les 24 min sur les branches Roubaix et Tourcoing.