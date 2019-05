Grève illimitée à la Poste dans le Finistère et dans le Morbihan

Le préavis prévoit une grève illimitée : les facteurs, mais globalement tous les agents de la Poste sont appelés à la grève à partir de ce jeudi 23 mai dans le Finistère et le Morbihan.

Région Bretagne, France

Il faut plus de personnel pour "un service postal de qualité" et pour améliorer les conditions de travail. Tout est dit en une phrase dans le préavis déposé par la CGT de la Poste. La grève est illimitée à partir de ce jeudi dans le Finistère et le Morbihan. Pas seulement pour les facteurs, tous les agents sont concernés.

"Situation catastrophique"- La CGT

La situation est "catastrophique", assure le syndicat, concernant "la distribution et l'acheminement du courrier-colis." Il demande l'ouverture de négociations sur des solutions alternatives, l'abaissement des normes et des cadences, le paiement des heures supplémentaires, un volet de remplacement à 25% minimum pour garantir "le remplacement des absences de toute nature".