Grève illimitée à la Poste dans le secteur d'Amboise

Amboise, France

Les postiers, à l'appel de la CGT et du syndicat Sud, lancent un bras-de-fer avec la direction de la poste d'Amboise. Ils refusent la réorganisation du travail des agents et des facteurs des cantons d'Amboise, Chargé, Montlouis, Vouvray et Bléré. Ils appellent à une grève illimitée à partir de ce mardi 7h. En février, la CGT avait déjà appelé à la grève avant la mise en place de la nouvelle réorganisation de la distribution du courrier. Les mesures sont maintenant en place depuis le 26 mars et elles provoquent la colère de Benoit Trocherie, représentant CGT de la Poste. La préparation de la tournée et la distribution sont désormais deux activités distinctes. Du coup, le facteur ne prépare plus sa tournée, et la distribution est continuellement rallongée. La charge de travail est trop lourde et il y a beaucoup de courriers en souffrance.

Il y a des clients qui se plaignent de ne pas avoir reçu leur courrier depuis une semaine - Benoit Trocherie, CGT

Les syndicats réclament l'arrêt de cette réorganisation et l'embauche de personnel pour faire face au manque d'agents. Ils demandent davantage de facteurs remplaçants et la création de nouvelles tournées. Au total, 80 agents sont concernés par cette réorganisation de travail sur le secteur de l'est-tourangeau. De son côté, la direction de la Poste assure que la distribution du courrier est assurée partout dans l'est-tourangeau. Celle des colis est normale. La direction précise aussi qu'une nouvelle réunion de négociation est prévue aujourd'hui.