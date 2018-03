Plusieurs dizaines de salariés de l'entreprise Bel, de Lons-le-Saunier, sont en grève jusqu'à ce jeudi minuit pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer une hausse de salaire. Un tel mouvement est inédit depuis plus de 40 ans dans cette usine.

Lons-le-Saunier, France

L'ambiance est détendue, ce jeudi, devant les grilles de l'usine Bel de Lons-le-Saunier, qui produit la fameuse Vache qui Rit. Malgré le contexte, les salariés discutent, rigolent, échangent. Les sandwiches et les cafés s’enchaînent pour les aider à patienter jusqu'à minuit. Car, pour la première fois depuis près d'un demi siècle, la CGT a lancé un appel à la grève de 24 heures dans cette usine de 200 salariés.

Une ambiance de travail délétère

"On en a ras-le-bol, soupire Pierre, employé à l'usine depuis 8 ans. Régulièrement, on fait le travail de deux ou trois personnes, et en échange : rien. Aucune augmentation, et la direction fait un peu la sourde oreille." Le constat est le même pour la majorité des salariés.

"A travail égal, on perçoit 200 à 300 euros de moins que dans les autres entreprises comme Danone ou Yoplait, regrette Yesil Mevlut, le délégué syndical CGT du site de Lons-le-Saunier. On demande donc 150 euros d'augmentation immédiatement. Pour une entreprise qui a fait 180 millions d'euros de bénéfice l'an dernier, c'est pas énorme !" Pour le moment, l'entreprise consent à augmenter ses salariés de 1.2% au 1er mai.

Ce mouvement social de 24 heures pour réclamer une hausse des salaires et du nombre d'emplois surgit dans un contexte très délicat en interne. Certains salariés disent subir des pressions de la direction. "C'est tous les jours des petites brimades, explique Anthony. Si les gens font grève, on [la direction] leur fait comprendre qu'ils le paieront. C'est un vrai rapport de force." Dernièrement, une salariée s'est mise en arrêt maladie pour dépression après une altercation musclée avec le directeur de l'usine, au sujet d'une erreur de commande.

Yesil Mevlut, le délégué syndical CGT du site Bel de Lons-le-Saunier. Copier

Aucune rencontre entre les grévistes et la direction

Depuis le début des négociations sur les salaires, les employés regrettent une rupture du dialogue avec la direction. "Des fois, j'ai l'impression d'être un guignol, colère Jean-René, conducteur en fin de chaîne. Quand on dit quelque chose, on nous regarde avec un petit sourire et puis rien n'est jamais fait."

Un premier débrayage avait eu lieu le 15 mars dernier, devant les sites de Lons-le-Saunier et de Dole, pour les mêmes raisons. Depuis la situation est inchangée. Les grévistes ont demandé, ce jeudi, à discuter avec le directeur de l'usine pour tenter de renouer le dialogue. Réponse sèche de Mathieu Loyant, le patron du site de Lons-le-Saunier. "Je ne fais pas de commentaire sur ce mouvement de grève." Les grévistes, eux préviennent, "si rien ne bouge, on est prêt à faire de nouveau grève."