Grève interprofessionnelle: des milliers de manifestants au Havre, Rouen et Evreux

Plusieurs cortèges se sont élancés, ce jeudi, dans l'Eure et la Seine-Maritime contre la réforme des retraites et pour la défense du pouvoir d'achat. Au Havre, plus de 8500 personnes se sont réunies selon les syndicats, 3350 selon la police.