Grève interprofessionnelle : des perturbations et de nombreux secteurs mobilisés dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, six syndicats appellent à la mobilisation.

Dans les Pyrénées Orientales, l'appel est lancé par six syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaire, FA, Snec-CFTC) pour réclamer un revalorisation des salaires et dénoncer le manque d'effectif. La manifestation se déroulera à partir de 10h30 sur la place de Catalogne.

Quel impact sur les services publics ?

Les cheminots seront mobilisés avec, selon la CGT, jusqu'à 90% de grévistes parmi les conducteurs de Perpignan. De nombreux TER sont annulés et remplacés par des autocars. De fortes perturbations sont donc à prévoir, la SNCF met à jour les infos trafic directement sur son site.

Il y aura également des perturbations dans les établissements scolaires. Les enseignants, qui se sont déjà mobilisés le 13 et le 20 janvier, veulent continuer à se faire entendre. Par ailleurs, les enseignants du privés sont aussi appelés à se joindre au mouvement par la Snec-CFTC.

À Perpignan, six cantines scolaires d'écoles maternelles sont fermées. Cela concerne les écoles Duruy, E. Roudayre, J. Ferry, Fenelon, H. Rigaud, et D'Alembert. Un service d'accueil est mis en place au centre de loisir du Mas Bresson (de 8h à 18h) pour les écoles où le taux de gréviste est égal ou supérieur à 25%. Trois crèches resteront portes closes : les crèches J. Barre, Moulin à Vent et Claude Simon.

Une forte mobilisation de la santé et de l'action sociale

Le mouvement de grève s'annonce particulièrement suivi à l'Unapei, qui regroupe les associations de défense des personnes handicapées. Les syndicats annoncent "une journée noire", l'antenne perpignanaise devrait tourner en mode dégradé avec 50 à 60% de grévistes selon eux. Un rassemblement est d'ailleurs organisé devant le siège de Perpignan à 9h pour dénoncer des problèmes de gouvernance et de gestion.

Un autre rassemblement est également prévu devant la direction des Finances Publiques à Perpignan avant la manifestation. L'intersyndicale organise une remise du "trophée du pire dialogue sociale" pour dénoncer le manque d'écoute de la direction.