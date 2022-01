Grève interprofessionnelle : deux rassemblements prévus en Nord Franche-Comté

A moins de trois mois du premier tour de la présidentielle, la CGT, FO, la FSU, Solidaires appellent à une nouvelle journée de mobilisation "sur les salaires et l'emploi". Deux rassemblements sont annoncés en Nord Franche-Comté, à Belfort et Montbéliard.

Ce jeudi 27 janvier, une journée de mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle est annoncée. Les salariés du privé et du public sont appelés à se mobiliser pour réclamer notamment une hausse des salaires. En Nord Franche-Comté, deux rassemblements sont prévus : le premier à Belfort à 10h devant la maison du peuple et à 14h place du champ de foire de Montbéliard.

Sébastien Mercier, le secrétaire général de Force Ouvrière dans le Territoire de Belfort, a estimé sur France Bleu Belfort Montbéliard que cette mobilisation arrivait à point nommé à trois mois de l'élection présidentielle.

Tout augmente, sauf les salaires"

" C'est simple, pour résumer et reprendre une formule qui est quand même bien connue : tout augmente, sauf les salaires. Et quand je dis que tout augmente, ce n'est pas seulement l'inflation, mais aussi les profits, dont au CAC 40", précise Sébastien Mercier. Il poursuit : " On a des prix de l'alimentation qui ont augmenté en moyenne de 8,2 % sur une année; 20% pour les carburants, 10% pour l'électricité. Tout a augmenté et cela pèse lourd sur les finances des ménages".

Le gouvernement a tenté des efforts, comme l'indemnité inflation de 100 euros annoncée en octobre dernier pour les 16 millions de Français qui touchent moins de 2000 euros par mois. "Ce sont des cautères sur une jambe de bois. 100 euros, finalement, ça représente quoi aujourd'hui?" s'interroge le secrétaire général de FO.

La dernière mobilisation interprofessionnelle le 5 octobre avait mobilisé 85 400 personnes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus de 160 000 selon la CGT.