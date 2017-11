Grève interprofessionnelle du 16 novembre : des perturbations attendues sur le rail et sur les bus du Grand Besançon

Ce jeudi 16 novembre, une intersyndicale CGT, FO, Solidaires et FSU appelle les salariés du privé et du public faire grève pour dénoncer "la politique libérale" du gouvernement. Ce mouvement devrait entraîner des perturbations sur les bus périurbains du Grand Besançon et sur les TER.

L'appel à la grève lancé ce jeudi 16 novembre, par l'intersyndicale CGT, FO, Solidaires et FSU pour dénoncer "la politique libérale" du gouvernement devrait être assez suivi chez Ginko, le réseau de tram et bus du Grand Besançon. Les lignes 1 et 2, celles du tram, fonctionneront normalement mais les lignes périurbaines, notamment celles qui assurent les transports scolaires devraient être plus impactées.

Sur les lignes Diabolos et RPI, de nombreux bus sont carrément supprimés.

Pour les communes du Grand Besançon reliées aux pôles Micropolis et Saint-Jacques, le passage des bus sera moins fréquent. Sur les lignes 51 à 56 et 81 à 86, ils circuleront en horaires de vacances scolaires.

Pour les communes du Grand Besançon reliées au pôle Temis, seul le Diabolo 39 ne circulera pas.

Pour Besançon intra muros, le Diabolo 8 ne circulera pas non plus.

Les lignes 3 à 27, 30 à 43, 57 à 75 et 91 à 99 circuleront normalement.

Sur le rail, quelques perturbations pour les TER

Concernant le trafic ferroviaire, la SNCF prévoit une circulation normale pour les TGV et les trains intercités, notamment ceux de la ligne Paris / Belfort. En revanche, la grève aura quelques répercussions sur la circulation des TER :

Comptez 3 trains sur 4 sur la ligne Dijon / Besançon / Belfort

4 trains sur 5 pour la ligne Dole / Vallorbe via Frasne

Un train sur 2 pour les lignes Besançon / Lons ; Besançon / La chaux de fond ; Dole / Saint-Claude et Belfort / Vesoul

Sur le rail comme pour les lignes de bus, le retour à la normale est prévu le vendredi 17 novembre.