Grève interprofessionnelle en Mayenne : "on espère de vraies revalorisations salariales"

Ce jeudi 27 janvier est une nouvelle journée de contestation, de colère et de revendications pour de meilleurs salaires et pour l'augmentation des pensions de retraite et des minima sociaux. Une manifestation est prévue dans le centre-ville de Laval à l'appel de plusieurs syndicats.

Après deux mobilisations successives du personnel de l'Education Nationale, pour dénoncer le protocole sanitaire à l'école, un appel à la grève interprofessionnelle a été lancé pour ce jeudi en Mayenne. Plusieurs syndicats demandent aux salariés du privé et du public de cesser le travail, de débrayer et de descendre dans la rue.

Tout augmente, les prix de l'énergie, les prix des matières premières, mais pas les salaires. Cette journée d'action, c'est pour réclamer des rémunérations plus dignes, plus décentes pour vivre explique Sébastien Lardeux le secrétaire départemental Force Ouvrière : "nous avons toutes les raisons de nous mobiliser. Il n'a échappé à personne la hausse importante des prix à la consommation, en particulier l'énergie. Les salaires, eux, ne progressent pas et ça met en difficulté les salariés. On espère de vraies revalorisations salariales, on veut le dégel du point d'indice des fonctionnaires et une augmentation du Smic à 1.450 euros nets. Les augmentations de salaires, on les obtient par le rapport de force".

Une manifestation est prévue en fin de mâtinée dans le centre-ville de Laval.