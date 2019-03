Grève interprofessionnelle : au moins 5000 personnes à Toulouse

La grève est particulièrement suivie dans les écoles de la région avec des établissements et des cantines fermés.

La CGT qui appelait à manifester aujourd'hui partout en France, dans le public et dans le privé

Au moins 5.000 personnes ont manifesté, ce mardi après-midi, dans les rues de Toulouse pour défendre les services publics et réclamer une revalorisation des salaires dans un contexte social déjà très tendu par la crise des gilets jaunes.

Le cortège s'est élancé à 14h de la place Saint-Cyprien. Une cinquantaine de gilets jaunes ont pris la tête de cortège devant la banderole intersyndicale.

Un des nombreuses banderoles qui ont fleuri à Toulouse © Radio France - Magalie Lacombe

Dans le reste de la région Occitanie, côté midi-pyrénéen, 400 personnes ont manifesté à Auch, 500 à Foix, 300 au plus fort de la mobilisation à Montauban et un peu plus de 1.200 à Albi, selon les autorités.