Grève interprofessionnelle pour la défense du pouvoir d'achat

Manifestations dans toute la France ce jeudi 17 mars pour réclamer des augmentations de salaires, des pensions de retraite et des bourses étudiantes. La CGT, l'UNSA, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse appellent à cesser le travail.

La CGT, l'Unsa, la FSU, Solidaires ainsi que des syndicats lycéens (FIDL, MNL, UNL) et étudiant (UNEF) appellent à descendre dans la rue pour défendre le pouvoir d'achat. Cent cinquante manifestations sont prévues ce jeudi 17 mars. Un seul mot d'ordre : revalorisation des salaires, des retraites et des bourses étudiantes. Lors de la précédente mobilisation, le 27 janvier, les organisateurs avaient compté 150.000 participants, la police 89.000.

Un des principaux thèmes de campagne

Déjà, le pouvoir d'achat apparaissait comme l'un des principaux thèmes de la campagne présidentielle, le contexte mondial étant inflationniste depuis la reprise post-confinements. La demande était plus forte que l'offre d'où une pression sur les prix et donc sur le porte-monnaie. D'ailleurs, lors de la consultation de France Bleu, Ma France 2022, le pouvoir d'achat est arrivé en deuxième position parmi les thèmes suscitant le plus de propositions.

Inflation : aux environs de 4% sur un an fin mars

Ce pouvoir d'achat a en effet diminué en raison de l'inflation. La hausse générale des prix devrait atteindre 4% fin mars sur un an, alors qu'elle était huit fois moins importante en 2020. Et cette surchauffe devrait s'accélérer dans les mois qui viennent, prédit l'INSEE. Elle s'explique notamment par l'envolée des prix des matières premières et en particulier du pétrole dont le cours a frôlé les 140 dollars la semaine dernière. Alors, les consommateurs sont de plus en plus regardant sur les prix et se mettent à rouler à l'éthanol, carburant deux à trois fois moins cher que l'essence et le gazole.

SMIC : hausse de 0,9% en janvier

Et face à cette inflation, les salaires ne suivent pas. Ainsi le SMIC auquel sont payés plus de deux millions de personnes dans le privé a été revalorisé au 1er janvier de 0,9%. Cette augmentation couplée à celle du mois d'octobre ne rattrape pas l'inflation, puisque le salaire minimum n'a progressé que d'un peu plus de trois points.

Fonction publique : point d'indice gelé depuis 2017

Pour les retraités, c'est pire. La hausse de leur pension s'est limité à 1,1% au 1er janvier. Quant aux fonctionnaires et aux contractuels, leur point d'indice est gelé depuis 2017, mais il doit être revu d'ici l'été. L'annonce a été faite par la ministre de la Transition et de la fonction publique en début de semaine.