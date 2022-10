Grève interprofessionnelle : "Quand il n'y a pas de bras, le capital a bien du mal", estime FO dans la Marne

Une hausse de salaires pour l'ensemble des travailleurs est "devenue vitale". La revendication de la secrétaire générale de Force ouvrière dans la Marne est claire. En cette journée de grève interprofessionnelle, ce mardi 18 octobre, Sylvie Szeferowicz appelle tous les salariés et leurs directions à "négocier".

Elle s'attend à une grève suivie, contrairement au mouvement du 29 septembre dernier, puisque, selon elle, les travailleurs "démontrent que quand il n'y a pas les bras, le capital a bien du mal."

Le syndicat FO dans la Marne soutient "pleinement" les grévistes des raffineries

La secrétaire générale FO dans la Marne assure les grévistes des raffineries et dépôts de carburants de son soutien "plein, entier, fraternel et syndicaliste", pour qui "ce n'est pas une partie de plaisir" de tenir le piquet de grève et perdre des journées de salaire.

Elle estime par ailleurs que, même si un "ras-le-bol" s'installe chez les Français qui subissent la pénurie de carburants, ils "comprennent" les revendications des grévistes.