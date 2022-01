Grève interprofessionnelle : "On travaille pour 10,82 euros de l'heure"

Quatre syndicats seront présents dans les cortèges pour faire pression sur le gouvernement et le patronat. CGT, FO, FSU et Solidaires organisent des manifestations partout en France. A Metz, rendez-vous est donné à 14 heures devant l'Arsenal, suivi d’un défilé jusqu'à la préfécture.

Partout en France, quatre syndicats organisent aujourd’hui des manifestations interprofessionnelles, CGT, FO, FSU et Solidaires. A Metz, le défilé partira à 14 heures de l’Arsenal pour rejoindre la préfecture.

En tête des revendications, les augmentations des salaires. Les autres mots d’ordre concernent les pensions de retraite, les conditions de travail, l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, les recrutements dans l’Eduction nationale et le renforcement du protocole.

Trois jours de grève chez Keolis 3 Frontières

Depuis hier et jusqu’à demain, la CGT de Keolis 3 Frontières en Moselle appelle à ne pas prendre le volant. Au premier jour, les conducteurs de bus étaient un peu moins de 10% à débrayer.

Parmi les conducteurs mobilisés, Sedah Kerdel compare sa situation avec celle de ses confrères au Grand-duché : "Notre taux horaire n’a pas évolué depuis 20 ans, il est au minimum à 10,82 euros. Depuis le mois de septembre, notre riche voisin luxembourgeois a aspiré une quinzaine de chauffeurs. C’est logique, _ils partent pour 19 euros de l’heure_."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Grève du jeudi 27 janvier : la restauration scolaire très perturbée à Metz

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un accord NAO avec une augmentation à la clef

En face, Frédéric Tahon, le directeur opérationnel de Keolis 3 Frontières, souligne qu'"un accord NAO a été signé avec les deux autres syndicats, celui-ci prévoit une _hausse du taux horaire de base de 1.75%_, à cela s’ajoute plusieurs primes et avantages. Tout cela mis bout à bout représente une hausse des revenus de 800 euros net par an pour un temps complet."

De plus, la branche transports devrait bientôt revaloriser ce taux horaire de base. Et les heures supplémentaires seront revues à la hausse, c'est prévu par la loi.

Amplitude de travail de 6h30 à 18h30

Néanmoins, en plus de la question des salaires, celle des conditions de travail et de la reconnaissance est tout aussi importante. Laetitia est conductrice dans le sillon mosellan, elle aime son métier. Mais depuis le mois de septembre, la pénurie de chauffeurs lui fait faire des horaires à rallonge : "J’ai une amplitude de travail qui va de 6h30 à 18h30, et avec les plannings qu’on reçoit à la dernière minute j’ai du mal à trouver une nounou du jour au lendemain. L’organisation est mauvaise ce qui pourrait nous pousser à changer de branche."