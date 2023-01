Grève jeudi : les perturbations prévues, surtout dans les transports, sur Nîmes Métropole

La journée de jeudi sera rythmée par des mobilisations contre la réforme des retraites, partout en France .A Nîmes, l’Agglomération, ses délégataires et gestionnaires d’équipements communautaires font le point sur leurs services et horaires. Excepté de fortes perturbations sur le réseau des transports en commun Tango, l’intégralité des autres missions de service public seront maintenues.

Réseau Tango Bus :

De très fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau Tango :

Seules les lignes 11, 12, 13, 17, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 43, 51, 52, 61, 62, lignes 800 du secteur de Leins Gardonnenque, navette aéroport et toutes les Tempos en 200 circuleront ;

Les déplacements sur les services Allobus et transport à la demande (TAD) seront maintenus en intra-zones pour tous les secteurs ;

Une déviation est également mise en place à partir de 13h30 jusqu’à fin de service en centre-ville :

Les lignes 51, 52, 61, 804 et 227, sont déviées par RN106, Bd Allende et effectuent leur terminus en Gare Routière. Les arrêts Capitelles 2, Jaurès, Musée Romanité, Esplanade T2 et Gare Feuchères ne sont pas desservies

Les lignes 11, 13 et 70 ne circulent pas entre 13h30 et 15h30, puis itinéraire normal.

A noter :

La ligne 32 effectue son terminus en Gare Triaire toute la journée

Pour les lignes 12, 21, 22, 31, 51, 52, 61 – terminus habituel en Gare Routière.

Pour les lignes 41, 42 et 43- terminus habituel au Parnasse.

Si votre ligne n'est pas indiquée elle ne circulera pas toute la journée

La boutique Tango (13 rue Régale, à Nîmes) sera fermée toute la journée.

Le standard Tango restera ouvert de 7h30 à 18h non-stop (09 70 818 638).

Toutes les informations pratiques sur tangobus.fr

Vélo Tango :

L’espace véloTANGO reste ouvert sans changement d’horaires (consultables ici ).

Stade nautique Nemausa :

Aucune perturbation. L’établissement communautaire Nemausa sera ouvert aux horaires habituels (consultables ici ).

Scène de musiques actuelles (Smac) Paloma :

La scène de musiques actuelles Paloma de l’Agglo reste ouverte aux conditions habituelles.

Collecte et traitement des déchets :

Aucune perturbation. Le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Nîmes Métropole demeure inchangé (jours et heures de collecte ici ).

Déchèteries :

Aucune perturbation. Les 15 déchèteries de Nîmes Métropole resteront ouvertes dans les conditions habituelles (consultables ici ).

Eau de Nîmes Métropole :

Aucune perturbation. Les permanences en mairies (La Calmette, Clarensac, Marguerittes et Saint-Gilles) sont maintenues aux conditions habituelles, tout comme l’accueil public du Carré de l’Eau, au centre-ville de Nîmes (consultables ici ). En cas d’urgence, les usagers peuvent joindre le numéro habituel du service consommateurs : 09 693 661 02.

SPANC (assainissement non collectif) :

Aucune perturbation. L’accueil téléphonique du SPANC (04 66 02 55 95) reste inchangé ; l’accueil fonctionnera comme habituellement, notamment la permanence technique du jeudi matin qui sera assurée (jours et horaires ici ).

Nîmes Métropole Entreprises :

Aucune perturbation. L’accueil téléphonique est maintenu aux conditions habituelles au 04 66 02 55 40.

Pôle Habitat & logement de Nîmes Métropole :

Aucune perturbation. Les permanences habituelles sont maintenues ainsi que l’accueil téléphonique au 04 66 02 54 14.

Hôtel communautaire :

Les accueils des Colisées 2 et 3 qui reçoivent du public conservent leurs horaires habituels, soit 8h-19h (standard : 04 66 02 55 55).

Infos pratiques :

Retrouvez l’ensemble des démarches administratives de l’Agglo réalisables en ligne ici .