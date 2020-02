Grève : la CGT Energie a procédé à une coupure d'électricité géante à Poitiers !

Une coupure d'électricité géante a été constatée ce jeudi matin à Poitiers. Le quartier de la gare, les Couronneries, Poitiers-Ouest (Demi-Lune et avenue de Nantes), Saint-Eloi se sont retrouvés sans courant pendant une vingtaine de minutes suite à une action du syndicat CGT Energie qui proteste contre la réforme des retraites.

"Nous avons coupé le courant pour protester contre cette réforme et montrer que la mobilisation ne faiblit pas, on a procédé à une reprise en main de notre outil de travail en réalisant une coupure de courant à Poitiers et dans une partie de la Vienne" explique Sébastien Roumet, l'un des représentants de la branche Energie dans le département.

"Ce n'est qu'une petite coupure, pour montrer qu'on est toujours là"

Une délégation de la CGT se trouve d'ailleurs ce matin sur le site des Meuniers à Montamisé, poste de transformation de RTE, le gestionnaire du réseau. Ce poste sert à transformer l'électricité très haute tension en haute tension. Selon RTE, plus de 30.000 foyers ont été impactés par cette coupure.

D'autres communes du département, notamment Saint-Georges-les-Baillargeaux, ont été touchées avec, pour certains abonnés, une coupure qui a pu durer jusqu'à une heure.