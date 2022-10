Grève : la députée de la majorité présidentielle, Géraldine Bannier, comprend la colère des Français

Jour de grève dans de nombreux secteurs : fonction publique, énergie, transports publics, routiers, agroalimentaire, commerce etc... Des syndicats des lycées professionnels vont également manifester contre la réforme de cette voie voulue par le gouvernement. Des écoles sont également touchées comme les crèches, les Ehpad ou encore la santé.

C'est une journée de mobilisation interprofessionnelle à l'appel de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaire pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève. En Mayenne, un rassemblement se déroule à Laval.

De plus en plus de Français n'arrivent plus à s'en sortir pour se chauffer, se nourrir, leur pouvoir d'achat étant extrêmement fragile. Invitée du 6-9 de France Bleu Mayenne, Géraldine Bannier, député mayennaise de la majorité présidentielle, comprend cette colère : "évidemment le contexte d'inflation inquiète et avec la hausse des prix de l'énergie ça grignote le pouvoir d'achat. On comprend ce mot d'ordre autour des salaires. J'étais professeure et c'est un métier par exemple qui est sous-valorisé. Bien-sûr, on comprend ces sujets de pouvoir d'achat. Le panier du consommateur a évolué, nous avons des dépenses contraintes plus importantes qu'il y a quelques années et ça devient de plus en plus compliqué".

La députée MoDem assure, par ailleurs, tout faire pour alerter le gouvernement à Paris sur les difficultés rencontrées et par les habitants de sa circonscription et par les entreprises du département afin qu'il prenne en compte les revendications du terrain.