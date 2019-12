Grève : la SNCF assure qu'elle pourra transporter tous les passagers ayant un billet ce week-end

La SNCF assure ce mardi qu'elle pourra transporter tous les passagers ayant un billet pour les départs en vacances de Noël ce week-end. Entre 50 et 60% des trains circuleront et la quasi-totalité des voyages Ouigo seront assurés.

Alors que les syndicats de cheminots appellent à poursuivre la grève contre la réforme des retraites durant les vacances de Noël, la SNCF s'est engagée ce mardi à transporter ce week-end tous les passagers ayant un billet TGV. "Entre 50% et 60% des trains" vont circuler a annoncé Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF. Presque 100% des voyages Ouigo seront assurés a-t-elle ajouté.

Plus de la moitié des passagers pourront prendre leur train

Plus de la moitié des passagers (53%) pourront prendre le train qu'ils ont réservé. 15% seront replacés dans un train partant le même jour mais à un horaire différent. La situation est plus compliquée pour les 32% restants : "entre 20% et 25%" pourront échanger eux-mêmes, "sans frais, gratuitement", leur billet pour une réservation le même jour et vers la même destination. Mais les autres devront changer d'itinéraire, notamment si leur destination impose une correspondance. La SNCF conseille de faire l'échange rapidement car ceux qui n'ont pas encore de billet et qui en cherchent un à la dernière minute peuvent aussi réserver.

En moyenne, 750 TGV circulent chaque jour "en temps normal". Au total 850.0000 personnes ont réservé un train entre le 19 et 22 décembre. La SNCF communiquera jeudi sur le trafic prévu les 24 et 25 décembre.